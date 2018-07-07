天猫总裁回应618销售额：不会简单跟任何人作对比

“天猫从来不会把数字指标作为成功目标，今年618是天猫新零售的全面预演，实际上是有史以来最成功的618”，这是天猫总裁靖捷在APEC工商领导人中国论坛上面对新浪财经关于618销售额提问的回应。

有数据显示，在刚刚过去不久的618“大战”中，京东累计销售额达1592亿元，位居全网首位，而迟迟未发布销售总额的天猫位列第二。

在被问到销售额问题时，靖捷表示，天猫不会简单地去跟任何人作对比，“我们对618真正核心的定义是新零售真正意义上的全面铺开，让大量商家规模化参与而且带来结果”。

靖捷坦言，对618和双十一的定位是对天猫自己的检验，包括“消费者运营能力、技术能力、供应链能力、打造消费者体验和客户体验能力的全面升级”，“永远要问今年跟去年有没有真正意义上本质的、规模性的升级，这是衡量它的唯一的标准。”

靖捷表示，按照这个标准，天猫非常满意，“因为我们所有的客户非常满意，在这个过程中大量客户感受到了新零售的价值和力量，这种感知会让大家更加坚定加速整个数字化的转型。纯粹从整个平台的趋势上来讲，它实际上是有史以来最成功的618。”

今年3月4日，首次以天猫总裁公开亮相的靖捷明确，天猫是阿里新零售的主力军，希望能成为消费升级主引擎和全球品牌数字化转型主阵地。靖捷此前接受媒体采访时也曾表示，传统电商时代已经过去了，新零售时代正在开启。

在7月7日举行的APEC工商领导人中国论坛上，靖捷还详解了新零售的愿景，“如果说中国消费者对于理想生活的需求是一座冰山，目前实际发生的零售消费总额不过是露出水面的冰山尖端，可能只占20%”，在靖捷的描述中，中国正面临一场有使命感的变革，“我们如何能够真正的把握中国消费者的需求，能够让全球的商品，全球的服务能够服务于中国市场这样一个尚未被完全释放的需求，并且在这个过程中能够形成引领未来世界的运营模式的这种先进的生产力，使得中国的零售行业、中国消费产业里面的新的活力。”

此外，靖捷也透露，今年双十一大家一定会全面感受到“新零售之城”，在这个“城”里没有线上线下之分，没有电商和传统之分，让消费者能够无忧无虑随心所欲。