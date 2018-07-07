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北京严查网约车 滴滴司机：抓得厉害 大家都不拉活了

北京严查网约车 滴滴司机：抓得厉害 大家都不拉活了
2018年07月07日 14:58 新浪科技综合
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　　北京滴滴司机：抓得厉害，大家都不出来拉活了

　　原创：大湿兄Felix

　　来源：创业邦

　　“大家都不出来拉活了”

　　7月6日，上午10点，灼日下的北京气温达到了35度，使用滴滴出行APP的快车、出租车同时呼叫功能后，屏幕显示快车排队人数超过25位，需要等待30分钟；优享排队14位，需要等待18分钟。而专车，则一如继往的显示临时加价。

　　经过在烈日下二十多分钟的等待，终于几公里外的一辆优享车接单了。这位白色丰田卡罗拉的车主，林师傅说道：“大家都不出来拉活了，北京市抓滴滴，没有（网约车）运营证就抓你，抓到就罚一到三万。”

　　这是邦哥的亲身经历，不知道叫网约车的你，这两天有遇到类似的经历吗？ 

　　一、

　　打车难了，打黑车更难了

　　7月1日开始，《北京市查处非法客运若干规定》实施。新规明确了把从事非法客运人员的违法信息纳入本市信用信息系统。这次被称为“史上最严的查车政策”将严肃查处套牌车、黑出租、黑摩的。

　　当然，还有“黑网约车”。

　　根据新京报的报道，该规定实施当天，市交通执法总队组织11个执法大队，300余名执法人员，与多部门联合执法，在机场、火车站等45重点地区，对各类“黑车”扰序、非法运营行为开展打击。短短半天时间，检查车辆1800余辆，查扣各类“黑车”54辆。

　　而这些“黑车”中，网约车数量不在少数。

　　市交通执法总队第一执法大队黄圣国介绍，以往查处非法运营的时候发现，有的黑网约车是通过租赁公司租用的，这些车辆也能在滴滴快车平台上注册，目前统计来看，参与黑网约车运营的，大部分都是京牌车，司机中也有一部分北京籍，但大部分是外地司机。

　　“从平台分布上来看，滴滴平台’黑网约车’数量最多”，黄圣国说道。

　　其实，叫作“黑网约车”的原因很简单（缺1不可）：

　　1、非京户籍。

　　2、非京牌照。

　　3、驾驶员没有网络预约出租汽车驾驶员证。

　　4、车辆没有网络预约出租汽车运输证。

　　而依据相关规定，执法人员将对这些“黑网约车”在内的违规车辆，进行30天至60天的扣押，同时对驾驶员处以1到3万元的罚款。

　　在邦哥询问下，一位网约车司机表示：如果一天跑18小时车，除去交给平台的钱和油钱成本，再加上补贴，一天最多也就能赚500多块，一月也就2万。如果罚款2、3万，一个月基本白干。

　　这位网约车司机还说到：“网约车证好办，免费的。但是没有北京车牌、没有北京户籍你办不了呀，好多外地的司机就走了。”

　　二、

　　监管大于一切

　　前不久，空姐乘滴滴顺风车被杀害事件爆出之后，滴滴也积极应对并对软件功能进行了升级。但是，随之而来的还有更多性骚扰、司机乘客之间的言语或者肢体冲突事件发生。

　　滴滴出行创始人程维也不曾一次表示，司机是不可控。

　　从长久发展来看，严格监管司机的资质，对平台和管理部门是双赢的办法。

　　对平台来说，如果要自己治理这些非法司机，工作量相当之大。比如滴滴出行，其注册司机超过5000万人，要剔除那些人或车不合要求的司机，耗时耗力，效果还不一定好。

　　而现在，交给执法部门来办，至少一大部分不合要求的“黑网约车司机”将被揪出来。另外，在一定程度上也能提高了乘客的安全系数，最终也能减少对相关管理部门的舆论压力、增强其监管地位。

　　那么问题来了，司机少了、用户打车难怎么办？

　　就打车难问题，邦哥也在第一时间联系到滴滴出行，获得的回复是这样的：

　　近日平台收到很多用户反映由于供需失衡，北京部分地区高峰期打车成功率下降，等待时间变长，我们深感抱歉，在此也提醒广大用户尽可能提前规划出行方式，更多通过预约或拼车出行，成功率会相对高一点。

　　滴滴给出的答案是：提前规划出行方式，预约或者拼车。

　　而同样的问题联系到了曹操专车，得到的回复是这样：

　　“对于我们曹操（专车）而言，基本不存在影响，我们平台上线的车辆均为合法合规的京B牌照车辆，且司机都是京籍合规司机。从长期来看，网约车新政落地对于我们坚持合法合规运营的平台来说，必然是一个利好消息。”

　　目前，在这个政策严控的期间，多平台叫车或许是更好的选择。

　　而近日高德地图上线了“高德叫车”业务，不仅联合多个出行服务商一起为用户提供折扣，还直接为新老用户提供了现金优惠券。

　　据悉，高德叫车是阿里巴巴旗下高德地图的一站式出行服务平台，目前已经接入了滴滴出行、首汽约车、神州专车、曹操专车等主流出行服务商，可为用户提供出租车、快车、新能源车、专车等多种不同价位的出行选择。

　　反倒是入京呼声最高的美团，按兵不动。

　　最近，还有传闻指出美团在北京招聘司机，或将在北京开启打车业务。而美团方面否认是在为美团打车招聘，而是在为公司部门招司机。

　　这时放缓步伐的美团，或许是在等政策的严控为其筛选掉那一批不合格的司机，适时出击未尝不是一个好办法。

　　写在最后

　　眼下，网约车大战愈演愈烈，而滴滴出行以超4亿用户、每日超150万的订单量稳居行业第一，所以，在这次政策严控中受伤最惨也在情理之中。因为，总体司机少了，但用户没少。边际成本增加了，同时产能还下降。

　　这也意味着，如果滴滴出行需要保证运力，则需要增加司机和车辆。那么，成本的增加，不排除会选择加价。

　　总得来说，这次北京对网约车的严格监管，或许释放了更多的信号，为了维持整个网约车市场的健康、安全的发展。毕竟，一个公司、一个产品，漂亮的运营数据，是应该建立在用户安全得到保障的前提下。

　　看到这，有多少人和邦哥一样，默默的关闭了打车软件，打开某拜APP，走向停在路边崭新的敞篷单车，一套娴熟的操作：扫码，跨腿，坐上，踩踏板走人。

　　排队叫车？不存在！

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