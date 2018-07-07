文化和旅游部：紧急排查 下架不合格自助游产品

中新网7月7日电 据文化和旅游部网站消息，近日，文化和旅游部印发关于做好暑期旅游安全工作的通知和关于进一步加强出境自助游相关工作的紧急通知。要求在线旅游企业和平台、旅行社开展紧急排查，下架一批不合格自助游产品。

7月5日，两艘载有中国游客的游船在泰国普吉岛附近海域突遇特大暴风雨发生倾覆，造成重大人员伤亡。

文化和旅游部要求，各地旅游部门要进一步加强与气象、海洋、国土资源、水利等部门的联系，准确掌握水情及恶劣天气的预测预报，有针对性地开展气象灾害风险预警，及时发布预警信息，做好风险提示工作；要进一步完善协调联动机制，强化与安全监管等部门的应急联动，协同应对各类涉旅安全事件。

文化和旅游部提出，要结合暑期旅游特点，部署安全检查和隐患排查，深入开展专项整治。指导景区加强隐患排查治理，督促旅行社，尤其是出境旅行社密切关注汛情预报，合理安排旅游线路，避免组织旅游团到汛情严重的区域旅游，一旦遭遇突发汛情，要采取有效措施应对，并及时调整团队旅游行程；要采取多种形式开展旅游安全宣传教育，特别是要对出国自助游的我国公民做好旅游目的地安全风险提示和危急情况的应急处置教育，增强公民出国旅游的风险防范意识，鼓励广大游客购买旅游意外保险，保障出游安全。

针对出境自助游，文化和旅游部要求，各地要进一步加大我国公民在境外旅游的合法权益和生命财产安全保障，切实做好我国公民出境自助游相关工作。要立即对当地在线旅游企业和平台、旅行社开展紧急排查，下架一批不合格自助游产品，要求游客在购买境外单项旅游产品时必须填报游客信息，要求在线旅游企业和平台、产品供应商在宣传销售高风险的出境自助游项目时加强风险提示。

文化和旅游部指出，要指导在线旅游企业和平台建立完善出境自助游应急机制，明确在线旅游企业和平台相关责任，完善应急预案，细化安全措施，畅通信息渠道，及时进行风险提示；要采取线上线下多种形式，加强出境自助游知识宣传和安全教育，及时传播出境旅游安全提示等相关信息；要开展形式多样的文明旅游和理性消费宣传，引导游客合理规划出游线路，选择有运营资质的交通工具，不在旅游探奇中盲目追求刺激、铤而走险。