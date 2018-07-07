合并涉嫌垄断 Grab和Uber东南亚或被开罚单

除新加坡外，Uber和Grab的合并交易还正受到菲律宾和马来西亚等几个国家监管机构的密切关注。

陈晓双

7月6日，据《华尔街日报》报道，新加坡反垄断机构周四表示，打车软件Uber与Grab的合并使得本地区竞争大幅减少，提议对两家公司进行财务处罚，并要求采取措施促进竞争，甚至可能叫停两家公司的合并交易。

今年3月，东南亚打车公司Grab宣布收购Uber东南亚的打车和外卖业务，Uber因此获得Grab 27.5%的股份。

根据两家公司的声明，Grab将接过Uber在柬埔寨、印尼、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南的业务及资产。这是东南亚地区同类交易中规模最大的一笔，Grab将向新加坡竞争委员会（Competition Commission of Singapore）发出合并通知，Uber应用将继续运行两周，以帮助Uber司机稳定过渡。

合并后，Grab在本地区网约车行业占据主导地位，此外其还接手了Uber的东南亚餐饮配送服务。今年5月，Grab宣布正式推出餐饮配送业务GrabFood，计划在未来数月内进驻东南亚六大核心市场，并接管Uber餐饮配送业务UberEats在本地区的服务。

此前，Uber在东南亚市场面临来自本土竞争者的巨大挑战。当地网约车玩家选择了中国市场的高额补贴策略与Uber缠斗，仅在新加坡一地，Grab每天就花费逾百万新加坡元（约合70万美元）进行车费补贴。Uber在这场竞争中消耗惨重，每年在东南亚地区花费约2亿美元用于补贴。

Uber东南亚业务与Grab合并后，双方都能减少在本地区市场的消耗，但对于消费者而言这可不是一个好消息。新加坡竞争与消费者委员会（Competition and Consumer Commission of Singapore）在其决定中表示，自该交易达成以来，Grab一直在涨价。拟议的罚款规模尚未最终确定，也没有披露具体数额。

新加坡监管机构表示，Grab对出租车公司、租车合作伙伴和部分司机的排他性条款，正在为打车行业的新玩家的进入和扩张设置障碍。该机构还提出一些补救性措施建议来解决竞争减少问题，如取消Grab平台司机的排他性条款，在恢复市场竞争秩序之前，Grab需要维持此前的定价算法和司机佣金比例等。

Grab在一份电子邮件声明中表示将对调查结果提出上诉。Grab方面表示：“这一临时决定和拟议的补救措施力度过大，与新加坡在自由市场经济中支持创新和支持商业的规定背道而驰。”

除新加坡外，Uber和Grab的合并交易还正受到菲律宾和马来西亚等几个国家监管机构的密切关注。