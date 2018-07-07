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美媒：Twitter两个月暂停7000多万帐号

美媒：Twitter两个月暂停7000多万帐号
2018年07月07日 08:36 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月7日早间消息，据《华盛顿邮报》报道，Twitter最近几个月每天暂停100多万帐号，希望以此减少该平台的虚假信息。

　　Twitter和Facebook等各大社交媒体平台都在面临美国立法者和国际监管者的密切审查，他们都认为这些公司并没有采取足够的措施阻止虚假内容的传播。

　　这些公司已经采取一些措施删除虚假帐号，还推出了更新，并积极监控内容，以此帮助用户避免受到虚假内容的干扰。

　　据《华盛顿邮报》报道，Twitter今年5月和6月暂停了7000多个帐号，7月也延续了这一速度。

　　“很难相信在Twitter的3.36亿月活跃用户中，竟然有7000万用户受到影响。”Wedbush分析师迈克尔·帕克特（Michael Pachter）说。

　　汤森路透的数据显示，Twitter第二季度的月活跃用户预计增长3%，达到3.3706亿。

　　“我猜测这些被暂停的帐号中有很多都处于休眠状态，所以应该对公司影响不大。”帕克特说。

　　但消息人士透露，此次激进的措施可能导致第二季度的Twitter月活跃用户出现罕见的下滑。

　　“由于过去一年的技术和流程升级，我们现在删除的违反政策的帐号比去年同期增加214%。”Twitter上月发表博文称。

　　该公司今年5月每周识别和处理了超过990万潜在垃圾信息帐号和自动帐号，2017年12月为640万。(鼎宏)

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