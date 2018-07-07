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价值数百万美元的域名Crypto.com已被出售

价值数百万美元的域名Crypto.com已被出售
2018年07月07日 08:03 新浪科技综合
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　　来源：cnBeta

　　据外媒The Verge报道，Crypto.com已成为一个价值数百万美元的域名，其所有者Matt Blaze此前坚决拒绝向加密货币公司出售。不过现在有消息称该域名已被加密货币公司收购。TechCrunch周五报道称，数字货币信用卡公司Monaco购买该域名的金额不详。

　　Monaco以其发行的MCO代币和以基于加密货币的Visa借记卡而闻名。

　　Blaze是宾夕法尼亚大学著名的密码学研究员和教授，于1993年注册了Crypto.com。随着加密货币蓬勃发展，大量潜在买家向他购买该域名，但他反复公开表示将不会出售该域名。他还批评使用“crypto”作为“加密货币（cryptocurrency）”的缩写，称它会对加密和加密货币产生“不良后果”。

　　那么为什么Blaze决定将该域名出售给Monaco呢？Blaze没有回复The Verge的置评请求。Monaco首席执行官Kris Marszalek只是告诉TechCrunch，“如果只是关乎钱的话，他很久以前可能就已经将其出售。”据悉，这个域名价值可能在500万到1000万美元之间 。其他与加密货币相关的域名出售的价格相对降低：例如，Eth.com以200万美元的价格出售。

　　Monaco公司于2016年在瑞士成立，除了借记卡和代币之外，该公司还推出了移动钱包应用程序和自动加密货币投资系统。虽然Blaze可能最终出售了Crypto.com，但他的个人网站仍警告访问者不要投资加密货币：“许多加密货币都是骗局，我强烈反对将其用作投资工具。”

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