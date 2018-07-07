主权财富基金二季度“加仓”独角兽：蚂蚁金服居首

新浪科技讯 北京时间7月7日早间消息，尽管第二季度的整体交易价值有所降低，但主权财富基金对科技创业公司的兴趣却逐步提升。蚂蚁金服创纪录的140亿美元融资交易在当季位居首位。

新加坡政府投资公司和淡马锡以及马来西亚Khazanah都参与了蚂蚁金服的此轮融资，这也成为私有公司有史以来规模最大的单笔融资。

蚂蚁金服拥有中国规模最大的在线支付平台。这笔融资将在备受期待的IPO之前，进一步提升蚂蚁金服的财务实力。

“它在阿里巴巴影响下成长起来，这也解释了它为何能做到如此之大。”IE商学院主权财富实验室主任贾维尔·卡帕比（Javier Capape）说，“他们希望拓展到支付之外的领域，提供消费融资和小额贷款。投资者认为该公司会走出中国。”

根据汤森路透的数据，这一轮巨额融资将主权财富基金第二季度参与的交易总额提升到352亿美元，略低于第一季度的400亿美元（当季实现了两笔大型交易）。

由于主权财富基金纷纷开始加入寻找新一代独角兽的行列，第二季度科技行业投资额大幅增加。

卡塔尔投资局投资了混合云平台公司Mesosphere，淡马锡则投资了中国人脸识别公司商汤科技——这家估值45亿美元的公司成为全球估值最高的人工智能独角兽。

波士顿咨询公司高级合伙人马库斯·马西（Markus Massi）表示，随着人工智能的潜在价值和应用前景日渐明朗，投资人对这种技术的兴趣也逐渐增加。

“人工智能可以帮助你理顺流程，提升生产力。”他说。随着融入越来越多的规则，人工智能也不再需要使用太多数据。这也让机器可以自主学习。“这可以让它更快、更简练、更实用。”

自3月以来，有很多主权财富基金宣布将组建专门的科技公司投资基金。爱尔兰战略投资基金和中国中投公司就合作组建了一只1.5亿欧元的基金。阿拉伯Mubadala也成立了4亿美元的基金，专门投资欧洲科技公司。

卡帕比还表示，中国支持的一支150亿美元的科技基金可能吸引主权财富基金以及软银的Vision Fund。(鼎宏)