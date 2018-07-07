零食上市股再添新军 良品铺子IPO拟募资7.73亿元

摘要：“带着嘴巴去旅行”让零食企业良品铺子一炮而红，继来伊份和香飘飘等零食企业相继登陆资本市场之后，这家已经有12年历史的湖北企业也要布局IPO，并且宣布此次募资7.73亿元将大部分用于加码新零售领域的全渠道营销网络建设。

本报记者 金晓岩 北京报道

“带着嘴巴去旅行”让零食企业良品铺子一炮而红，继来伊份和香飘飘等零食企业相继登陆资本市场之后，这家已经有12年历史的湖北企业也要布局IPO，并且宣布此次募资7.73亿元将大部分用于加码新零售领域的全渠道营销网络建设。据了解，目前良品铺子和来伊份不同，销售模式主要以线下为主，此次如果IPO成功，新零售领域的开拓将给良品铺子带来哪些业绩变化？

销售模式加盟占比更高

2006年，良品铺子第一家店在湖北武汉广场对面正式开业，用了两年的时间，良品铺子走出湖北，进入湖南市场，开启了良品铺子占领华中市场的重要一步。

发展至今的12年时间里，良品铺子主营产品主要有肉类零食、坚果炒货、糖果糕点、果干果脯、素食山珍及其他等6大类共计千余种产品。其中，肉类零食和坚果炒货的销售收入占比维持在22%左右，糖果糕点、果干果脯、素食山珍的销售收入占比分别维持在18%、15%、7%左右。

根据良品铺子披露的招股说明书显示，报告期（2015年至2017年），公司实现的营业收入分别为31.49亿元、42.89亿元、54.24亿元，其中，主营业务收入分别为31.09亿元、42.30亿元、53.73亿元，主营业务收入年均复合增长率达到31.46%。

其中，《华夏时报》记者注意到，良品铺子的主营业务收入中，线下渠道的销售占比依然高于线上销售渠道。线下销售收入分别为22.84亿元、28.05亿元、31.05亿元，也在稳步增长，占比分别为73.47%、66.31%、57.79%。而同期线上销售收入增长也比较迅猛，分别为8.25亿元、14.25亿元、22.68亿元，与主营业务的占比分别为26.53%、33.69%、42.21%。

通过以上数据和过去相比可以看出，公司线上线下的销售收入结构正在发生变化，良品铺子的线上销售渠道占比正在逐渐增多。

毕竟和其相似的零食上市公司来伊份的线上销售渠道发展速度已经很快。根据来伊份的公告显示，2017年来伊份的线上销售实现了高速增长，全年实现电子商务收入3.72亿元，增速达到55%。业内人士分析，除了坐拥庞大的实体门店系统外，来伊份线上业务还拥有基于移动终端的来伊份（APP）商城、微商城、天猫、京东等多个销售渠道，

值得注意的是，在增长超过50%的线下门店开店数的同时，良品铺子的门店依然是加盟为主。资料显示，截至2017年底，公司拥有直营店705家、加盟店1358家，合计为2063家。

而反观来伊份，在全世界大规模的连锁品牌商中，来伊份目前也许是其中直营比例最高的。目前，来伊份的直营比例达到了92%，在现有的 2300家门店中，有2100家都是直营，只有不到200家的加盟店。

不过，良品铺子在招股书表示，计划未来3年内开设376家直营店。

5亿元加码新零售

当下的时代，传统零售行业受到来自电商互联网的强大冲击。阿里巴巴创始人马云曾预言，线上与线下将深度结合，再加上现代物流，服务商利用大数据、云计算等创新技术，构成了新零售的概念。纯电商的时代将很快结束，纯零售的形式也会被打破，新零售必将引领未来全新的商业模式。

此概念被提出以来，已有包括阿里巴巴、腾讯、百度、京东、小米、网易、前海云集品等企业开始了新零售的探索之路。

当新零售风口越演越烈，此次良品铺子所募资的7亿多元的资金中也将大部分资金用于新零售的布局上。

具体内容显示，此次IPO募资，良品铺子拟募资7.73亿元，全部投向4个项目。其中，全渠道营销网络建设、良品信息系统数字化升级两个项目拟使用募资4.46亿元、1.07亿元，合计为5.53亿元，占募资总额的71.51%。

《华夏时报》记者在此招股书中看到，良品铺子此次募资投向的“全渠道营销网络建设”项目包括老店升级、新店开设和交易平台升级等内容，将进一步发展O2O零售平台，形成线上向线下导流、线下扫码使零售数据上行的线上线下互动的消费闭环。

公司称，募投项目实施后，将采取信息共享及大数据挖掘，为公司在复杂多变的市场环境中提供产品创新需求信息等决策依据，进而提升公司客户消费体验，增强公司盈利能力。

对此，亿邦动力的研究报告也指出，当前零食行业呈现行业集中度线上高于线下、市场精细化发展、二线城市更有机会培育品牌、供应链强依赖与强管控并存等特点，因此，未来零食企业必须让线上和线下融合形成优势互补，建立与用户交互的多重触点，为年轻消费者提供多元化的消费体验才能胜出，新零售将是未来发展方向。