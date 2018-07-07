宝宝树冲刺“母婴在线第一股” 用户数据保护存隐患

摘要： 距离宣布获得阿里巴巴投资不到一个月时间，母婴社区平台宝宝树6月28日晚间向港交所递交招股说明书，向上市发起冲刺。据艾瑞、易观等第三方公司数据显示，宝宝树在用户市场规模等多个指标上位列行业第一。

本报记者 叶青 北京报道

距离宣布获得阿里巴巴投资不到一个月时间，母婴社区平台宝宝树6月28日晚间向港交所递交招股说明书，向上市发起冲刺。据艾瑞、易观等第三方公司数据显示，宝宝树在用户市场规模等多个指标上位列行业第一。

据记者了解，宝宝树赴港IPO抢在了贝贝和蜜芽的前面，有望成为母婴在线行业第一股。据招股书显示，2017年宝宝树总营收7.3亿元，亏损9.11亿元，两年连续亏损超9亿元，其中广告和电商占收入的96.6%。

自今年4月30日起，港交所上市新规允许同股不同权的公司在港申请上市。一位投行人士表示，港交所上市新规的改变，对于很多企业来说，这时候赴港IPO可谓天时地利。特别是6月初小米打完前阵后，美团点评、齐家网、宝宝树等企业相继在港递交招股书。

定位的转变

宝宝树成立于2007年，从最早的母婴社区、互联网工具演化至电商平台，再到目前中国最大的母婴类社区平台，这11年来宝宝树对自己的定位显然一直都在转变。今年6月，宝宝树接连宣布与阿里巴巴、在线少儿英语教育品牌VIPKID达成战略合作，估值约140亿美元。

据易观数据显示，宝宝树在今年1月份的活跃用户占所有母婴类APP的首位；艾瑞数据移动APP指数也显示，宝宝树在各类亲子育儿APP的日活和月活榜占据榜首位置。有数据表明，目前通过育儿APP进行育儿的家庭数量比已经超过90%。能在这样一个厮杀激烈的战场中稳居第一的位置，源自于用户的高度认可。

对此，业内人士表示，宝宝树的商业逻辑是通过社区引流，依靠广告、电商来盈利，同时通过投资和并购，补充产业链以及扩大利润，这种商业模式基本上是母婴社区平台常用的商业模式。母婴产业的巨头都是生态型的公司，宝宝树未来在投资和并购板块肯定会加强，来进行流量变现。

据记者了解，宝宝树在发展初期一直备受妈妈们信赖的重要原因是其直销模式，直接从原产地采购再零售，避免中间环节出现质量问题。不过，某平台电商投资入股后，宝宝树逐渐减少直销业务，转而变成平台型公司，走类似于电商平台的运行模式。

一位券商行业分析师表示，这类商业模式对于企业发展壮大是个很好的路径，但也有其弊端，电商平台这样的第三方平台每年深陷劣质产品的困扰，由于平台型公司无法控制产品质量，这是平台型公司的通病。此外，由于宝宝树涉及的母婴行业，尤其经不住低劣商品的袭击，稍微出一点点问题都会导致公司的元气大伤。因此，从直营转变成平台，是宝宝树未来最大的潜在风险之一。

此外，一位长期从事港股研究的券商分析师表示，虽然宝宝树的市场定位一直在变，但营收来源变化不大。据招股书显示，宝宝树在过去3年主要的变现手段分为两部分，一是依靠大数据驱动下的广告模式。2015至2017年间，宝宝树的广告收入分别为1.673亿元、2.679亿元、3.724亿元，复合年增长率为49.2%。

其次，第二块收入是电商业务。2015年至2017年间，宝宝树的电商收入分别为3270万元、2.402亿元、3.326亿元，复合年增长率为218.9%。此外，宝宝树表示，自2016年起平台提供由签约专家编写的健康话题优质内容在两年间分别获得了170万元、2470万元的内容收入，知识付费也将成为集团未来的收入来源。

根据招股书，宝宝树此次赴港上市的联席保荐人为摩根士丹利、海通国际、招商证券，主财务顾问为UBS AG香港分行，联席财务顾问为复星恒利。目前，宝宝树最大股东为王怀南，持股比例为26.09%，另外，好未来、阿里巴巴、聚美优品等知名企业均为宝宝树的股东。

就在今年6月4日，宝宝树宣布获得阿里巴巴集团新一轮战略融资，此轮融资后，宝宝树估值达到140亿元左右。此前，宝宝树已完成6轮融资。

数据保护的隐患

根据弗若斯特沙利文报告，经过11年的发展历程，宝宝树已以较低的成本搭建起相对稳定的用户群。基于向用户收集私密数据及其他敏感数据，这些数据包括个人资料（如年龄、手机号码、地理位置及分娩相关数据）、咨询记录及活动日志等，宝宝树现已经建立起相对健全并且完备的数据库。

业内人士表示，如此庞大的信息资源一旦被泄露，可能在很大程度上损害宝宝树的业务、财务状况及经营业绩，同时，也将破坏用户与平台之间的信任度。

尤其是7月4日美国科技巨头“脸书”（Facebook）因政治顾问公司剑桥分析公司不当取得用户个人信息，而遭美国国会和监管机构审查，引起业界对于互联网用户隐私保护的关注。

对于客户隐私数据的保护，招股书表示，宝宝树目前面临的风险因素之一就是私密及敏感数据的泄露。宝宝树的安全措施可能因员工的错误、渎职、系统错误或漏洞以及其他原因而遭到破坏。外部人员亦可能试图用欺骗手段诱导宝宝树员工或用户披露敏感数据以获取其数据。

任何事故性或故意性安全漏洞或其他非法进入平台的行为都可能导致机密用户数据被盗及被非法使用。对此，宝宝树表示倘若一旦发生上述情况，其声誉及品牌可能遭受严重损害。且宝宝树方面可能产生重大责任，致使其业务、财务状况及经营业绩受到不利影响。

此外，据招股书显示，宝宝树2015年至2017年营收分别为2亿元、5.09亿元、7.29亿元；3年的毛利率分别为54.6%、53.1%、63.2%；2015年至2017年度分别亏损2.86亿元、9.34亿元、9.11亿元；2015年经调整年内亏损1.72亿元，2016年为0.44亿元，2017年为1.38亿元。

有分析人士认为，这主要与宝宝树上市前发行了可转换可赎回优先股有关。在香港上市的IFRS准则下，可转换可赎回优先股的公允价值被视为公司的“金融负债”。在会计计量上，国际财务报告准则要求将普通股价值与转换价之间的差额计为亏损，这也是很多公司账面出现由可转换优先股造成巨额亏损的原因。

对于内地企业扎堆赴港交所上市，业内人士表示，主要看企业是否有盈利能力，如果有盈利能力，市场都会接纳。不过，2017年港股交易量只有美股全年交易额的十六分之一，只有A股的六分之一。港股的资金量相对小，就好比水池的空间容纳有限，上市独角兽越来越多的话，越到后面融到的资金就越有限。