存管服务公测上线仅一周 新网银行踩雷P2P平台旺财猫

见习记者 王仲琦 本报记者 冉学东 北京报道

打着互联网模式标签的新网银行可谓流年不利。

新网银行作为中西部首家民营银行，2017年成立之初便遭遇亏损，今年一季度刚刚扭亏为盈，近日又曝踩雷事件，6月初刚与上海P2P平台旺财猫签订资金存管服务协议，旺财猫便陷入兑付危机。

面对旺财猫理财客户的询问，新网银行客服表示：“我行已与旺财猫解除存管合作，按照上海经侦的要求，我行对存管账户已在第一时间进行了冻结，后续进展将等待上海经侦进一步通知。”

P2P平台旺财猫爆雷，新网银行作为存管银行会不会背锅？《华夏时报》记者就此事致电新网银行，但该行品宣部门的电话一直无人接听。一位工作人员告诉本报记者：“会把记者的采访内容记录下来，转给银行相关部门。”但截至发稿时，新网银行一直没有回复。

上线一周即踩雷

公开资料显示，旺财猫是上海融果金融信息服务有限公司旗下的平台，2015年5月正式上线。目前旺财猫累计交易额53.65亿元，累计注册用户13万人，其中来自上海和江苏的投资人占了40%。旗下的理财产品年化利率在9%-13%之间，在行业属于较高水平。

旺财猫公告披露，6月4日，新网银行与上海融果金融信息服务有限公司签订资金存管服务协议。6月19日正式公测上线。没想到一周后就被投资人曝出提现困难，在旺财猫贴吧里，有投资人表示自己提现4天还未到账。

本报记者打开旺财猫App，开机页面显示：银行资金存管系统开启公测，资金安全再升级等字样。旺财猫App里仍介绍其存管银行为新网银行，并在6月24日的公告中，发布了新网银行与上海融果金融信息服务有限公司签订资金存管服务协议，表示，“未来旺财猫将携手新网银行，用更严谨的态度、更精湛的技术为每一位投资者的资金安全保驾护航！”6月28日和7月3日，该公司连续发布“旺财猫集中兑付及业务运转情况说明”和“旺财猫延期兑付方案（拟定）”的公告，确认了旺财猫出现兑付危机。

P2P平台旺财猫爆雷，新网银行作为存管银行会不会背锅？

浙江一家商业银行高管表示，银保监会等部门下发的存管指引文件明确说明，银行不对经营情况负责。况且从存管的角度来说，银行只是给P2P平台提供服务的，而不是去监管的。

同时，上述高管也认为，一些P2P平台通过存管银行信誉背书来吸引投资者。尽管目前网贷监管政策并未要求存管银行为爆雷平台的资金违约或跑路等事件承担法律责任，但银行对接的平台发生踩雷，必然会影响银行声誉。

本报记者注意到，在旺财猫贴吧里，一些投资者留言表示，新网银行作为存管银行，有责任也有义务保障资金的安全，不能只存不管。

一季度刚刚扭亏为盈

新网银行于2016年12月27日成立，由新希望集团、小米、红旗连锁等股东组建，是继腾讯微众银行、阿里网商银行之后全国第三家也是中西部首家民营银行。

新网银行注册资本为30亿元，由新希望集团、小米、红旗连锁等股东发起设立，其中新希望集团出资9亿元，占股30%；小米集团通过全资子公司银米科技出资8.85亿元，占股29.5%；红旗连锁出资4.5亿元，占股15%。

该行相关负责人表示，新网银行寓意新一代互联网银行，用新的技术、新的理念去服务社会新生力量，助力我们国家的新经济新金融。新网银行将是一家由数据驱动的银行，依靠数据和技术来驱动业务运营，实现金融和科技的融合。在新经济、新金融时代来临的背景下，新网银行将运用新的互联网技术，着力在服务模式、客户群体、风控制度等领域进行创新，为消费者和小微企业提供安全、便捷和高效的金融服务，做好普惠金融的补位者、探索者和实践者。

新网银行2017年一直处于亏损状态，今年一季度经营刚刚好转。

日前，小米集团在提交的一份公开发行存托凭证招股说明书中披露，新网银行2017年总资产达163.15亿元，净资产达28.05亿元，净亏损近1.7亿元；2018年3月底，新网银行总资产为204.55亿元，净资产28.62亿元，新网银行第一季度实现净利润5755万元，扭亏为盈。