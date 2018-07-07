业绩分化、高管“闪离” 民营银行几家欢乐几家愁

摘要：进入下半年，大部分的民营银行2017年经营数据陆续发布。本报记者统计发现包括微众、天津金城、上海华瑞等在内的民营银行均在一定程度上实现了盈利。不过，民营银行行业分化也较为明显，即互联网型民营银行快速发展，但相对传统型的民营银行则相对较慢。

本报记者 朱丹丹 北京报道

进入下半年，大部分的民营银行2017年经营数据陆续发布。

本报记者统计发现包括微众、天津金城、上海华瑞等在内的民营银行均在一定程度上实现了盈利。不过，民营银行行业分化也较为明显，即互联网型民营银行快速发展，但相对传统型的民营银行则相对较慢。

比如2017年末，微众银行资产总计817亿元，同比增长57%；各项贷款余额477亿元，同比增长55%。而天津金城银行全行总资产规模188.62亿元，较年初减少31.79亿元；各项贷款余额77.12亿元，比年初仅增加 8.37亿元⋯⋯

对此，东方金诚首席金融分析师徐承远接受本报记者采访时分析指出，依托强大的股东背景实力以及互联网大数据的技术和渠道优势，所以互联网型民营银行业务发展较快。

此外，谈及民营银行可持续发展之路，业内人士坦言，应保持清晰的定位，注重发展金融科技，高度重视风险防控等等。

业绩分化明显

至今，已经获批开业的民营银行总共有17家。

本报记者统计已经公布2017年经营数据的民营银行发现，普遍已经盈利。

数据显示，2017年，微众银行实现净利润14.48亿元，同比增长261%；上海华瑞银行净利润2.53亿元，同比增长77.96%；温州民商银行净利润1.03亿元，同比增长103%；湖南三湘银行净利润3954.86万元，实现首年盈利⋯⋯

“在银行业规模和利润增速双双放缓的2017年，民营银行的这一表现可谓是银行业的‘一股清流’，但这主要源于民营银行成立时间较晚，无论是规模还是利润的基数都较小，因而表现出增速远高于同业水平。” 恒丰银行研究院研究员杨芮分析指出。

目前，我国民营银行可以分为三种发展模式：一类是纯互联网型（微众银行、网商银行、新网银行）；一类是准互联网融合型（华瑞银行、蓝海银行、苏宁银行等）；一类是相对传统型（如天津金城银行、温州民商银行等）。

不过，我国民营银行的发展呈现出较为明显的行业分化特征，其中定位互联网银行的微众银行、网商银行等发展较快。

比如首批民营银行中，2017年末，微众银行资产规模超800亿元，增幅较大，同比增幅达57%，而天津金城银行资产规模却较年初减少 31.79 亿元。

那么，为何以微众为代表的纯互联网型银行能够在民营银行中“领跑”？

“（互联网型）民营银行股东大多为互联网行业的领先企业，依托强大的股东背景实力以及互联网大数据的技术和渠道优势，业务发展较快。” 徐承远分析指出，但非互联网银行性质的民营银行的业务区域较为局限，如果不能在产品、服务创新等方面取得突破，在与传统银行的竞争中将处于劣势，整体发展亦较为缓慢。

杨芮亦表示，部分民营银行能够依托大股东的既有优势，业务迅猛扩张，例如首批民营银行中的微众银行、网商银行，以及第二批民营银行中的新网银行，借助股东在互联网行业的龙头地位，在成立之初就定位为互联网银行，将互联网技术、流量、渠道的效用发挥到最大化，同时降低运营成本和信用风险。

高管频频“闪离”

同时，高管频频“闪离”，吸储难以及同质化等问题也给民营银行未来的发展带来了些许疑惑。

针对高管 “闪离”现象，徐承远分析指出，主要有以下两个方面原因：首先，大多数民营银行的股东能够对银行的经营和发展施加较大的影响，高管层在经营管理上的决策权力受到制约，且容易与股东产生意见上的分歧。第二，当前金融严监管环境下，民营银行存贷款业务难以与传统银行竞争，创新业务受到限制，导致业务发展缓慢，管理层面临较大的经营压力。

值得思考的是，民营银行又如何实现可持续发展？

蓝海银行方面人士指出，需要客户下沉，聚焦中小企业和个人客户创新发展模式，走互联网+交易银行路径，通过互联网手段和思维为客户提供高效便捷的金融服务，搭建线上线下融合的准互联网型平台。

徐承远在接受本报记者采访时表示，民营银行可以从以下几个方面寻求突破：一是保持清晰的定位，积极创新产品，突出自身服务特色；二是注重发展金融科技，在无法拓展网点布局的情况下，提高经营效率；三是，加强人才队伍的建设，建立有效的激励机制，提高经营管理水平。

杨芮则分析指出，随着民营银行数量的增长，民营银行容易步入同质化发展的困局，可以围绕服务小微和“三农”这条主线，从业务模式、个性化服务等方面，寻找差异化竞争的突破口。同时，防风险、严监管是未来一段时间内中国金融工作的主题；民营银行在目前几乎零历史包袱的情况下，应尽早提高风险防范能力，这远远好过风险暴露后再“亡羊补牢”等等。