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搜索引擎Yandex称Google Docs任意可被索引 谷歌否认

搜索引擎Yandex称Google Docs任意可被索引 谷歌否认
2018年07月07日 07:37 新浪科技综合
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　　来源：cnBeta

　　周三，俄罗斯搜索引擎Yandex谷歌通报了一项潜在的数据泄露事件，因为其用户报告似乎在搜索结果中看到了一些私人文件。Yandex声称它可以索引来自Google Docs的私人文件，所谓的文件尚未经过验证，但Yandex已经完全停止索引Google Docs，直到问题得到解决。不过谷歌表示似乎什么都没有发生。

　　据美联社报道，Yandex发言人Ilya Grabovsky表示，用户报告说他们在不经意的搜索中找到了Google Docs文件。这些文件包括俄罗斯银行的内部备忘录，新闻摘要和商业计划，这些文件开始充斥该国的社交媒体平台。到目前为止，文件的真实性尚未得到证实。

　　“Yandex搜索仅产生不需要登录或密码的文件，”Grabovsky说，这些也在其他搜索引擎中出现，但没有具体命名。

　　在第一次报告的几小时内，Yandex就完全停止了与Google Docs的链接，并通知了谷歌。

　　经过简短的调查，谷歌周四发布声明声称一切正常。“Google Documents是一种受到高度保护的联合工作工具，而且工作正常。”“保存和保护用户的个人数据是我们的首要任务，”该搜索巨头表示。 “Google Documents是一种受到高度保护的联合工作工具，而且工作正常。”

　　该公司解释说，搜索引擎只能索引作者“故意公开”的文件。用户必须有意识地决定打开文件权限才可以进行索引。它认为Docs在内部工作的方式没有问题，默认情况下所有数据都应该是私有的。

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