扎克伯格超越巴菲特：成全球第三大富豪

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来源：cnBeta

据彭博社周五报道，Facebook首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）已经超越沃伦·巴菲特（Warren Buffett），成全球第三大富豪。根据彭博亿万富翁指数，扎克伯格落后于亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯和微软联合创始人比尔·盖茨。

彭博社指出，这是首次三位科技行业富豪占据该榜单前三。

现年34岁的扎克伯格个人身家达816亿美元。这比伯克希尔·哈撒韦公司董事长兼首席执行官巴菲特多出了3.73亿美元。据彭博社报道，巴菲特曾经是世界上最富有的人，但自2006年扩大了他的慈善事业以来，已经失去了排名第一的位置。据报道，扎克伯格此前曾宣布，将他个人所持99%的Facebook股份捐出。

今年英国剑桥分析公司数据泄露一事对Facebook产生影响，该公司被曝在未经同意的情况下访问了多达8700万Facebook用户的数据。不过Facebook在4月份表示，其第一季度营收同比增长近50％，达到119.7亿美元。