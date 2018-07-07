改色、上锁 小黄车变“私家车”：亦庄两女子被抓

近日，北京经济技术开发区巡防队在亦庄同济南路地铁站附近巡逻时，发现一名女子正在给一辆类似共享单车“小黄车”的自行车上锁，但该自行车却为黑色。经盘查，该女子是将共享单车“小黄车”涂成黑色，并私自装上了车锁。

开发区巡防队负责人凌警官告诉记者：“据该女子供述，她将原有黄色车漆涂成黑色，私装上锁后骑行已数日，丝毫没觉得有什么不妥，更不知这是违法行为。被‘巡防哥’抓获时她还觉得很委屈，直到被带至派出所进行一番说服教育后才明白问题严重性，表示后悔莫及。”

同一天，开发区“巡防哥”在城乡世纪广场附近巡逻时，发现另一名女子也用自己黑色链锁将一辆小黄车锁住。据该女子供述，此车已经被她私自上锁占用数日，随后“巡防哥”也将其送往派出所。现两女子均被大兴公安分局行政拘留。

将共享单车当做“私家车”使用的事件并非个例，这种行为到底触犯了哪些法律条款呢？为此，记者采访了北京市金开律师事务所朱志坚律师，他告诉记者：“对共享单车私自上锁、改色行为可以认定为盗窃。北京地区，涉案金额达到2000元以上则构成盗窃罪，达不到则构成违反治安管理处罚法的盗窃违法行为。”

北京市公安局大兴分局罗警官提醒大家：“共享产品给群众的生活带来了极大便利，但破坏、私自占有公共财物和设施却给居民带来不便和烦恼，提醒居民文明使用公共财物和设施，不要故意损坏、私自占有，情节严重者可能触犯相关法律条例。”