罚单不断 上半年逾30家支付机构累计遭罚超4500万元

摘要：严监管继续的态势之下，不管是传统银行还是支付机构均频频收到罚单。根据零壹财经·零壹智库不完全统计，截至2018年6月30日，上半年33家支付机构共收到38张行政处罚，累计罚款金额超过4500万元。

本报记者 朱丹丹 北京报道

严监管继续的态势之下，不管是传统银行还是支付机构均频频收到罚单。

根据零壹财经·零壹智库不完全统计，截至2018年6月30日，上半年33家支付机构共收到38张行政处罚，累计罚款金额超过4500万元。

其中，智付电子支付有限公司（简称“智付”）收到巨额罚单，被罚没4152万；还有中汇电子支付有限公司（简称“中汇支付”）、易生支付有限公司（简称“易生支付”）等均多次收到罚单。

对此，业内人士坦言，支付机构收罚单已成常态。

除了罚单不断之外，支付行业还面临着备付金将100%集中交存和切断银行直连的监管要求。

国金证券的报告中则分析指出，“断直连”与备付金集中存管、条码支付业务规范等政策一同，旨在规范野蛮生长的第三方支付行业，增加对监管的透明度，提升行业整体安全性。

上半年30多家支付机构累计遭罚超4500万元

今年来，第三方支付行业可以说迎来“罚单潮”。

零壹财经·零壹智库统计的数据显示，截至2018年6月30日，上半年33支付机构共收到38张行政处罚，累计罚款金额超过4500万元。其中，易生支付、中汇支付等支付机构，仅今年就收到央行的多张罚单。

比如5月份易生支付福建分公司因“违反支付结算管理规定”，被罚款9万元；6月份，先是易生支付贵阳分公司因多项支付结算违规而被央行贵阳中心支行罚款9万元；不过几天，易生支付又因违反《银行卡收单业务管理办法》、《支付机构客户备付金存管办法》等相关规定，被央行天津分行罚7万元。还有中汇支付安徽、浙江以及江西等地分公司也收到监管部罚单等等。

而今年上半年第三方支付最大罚单开给了智付支付。

具体来说，因违反支付结算管理规定，央行深圳支行对智付支付开出巨额罚单，没收违法所得约1108万元，并处罚款约1453万元，罚没金额合计约2561万元；再加上国家外汇管理局深圳市分局也对智付支付进行了处罚，处罚金额约1591万元。也就是说，智付支付连续两次被罚没金额合计约4152万元。

监管人士此前更是表示， 2018年将持续做好正本清源工作，进一步加大市场监管力度，防范化解金融风险，对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软。

与此同时，本报记者梳理发现，支付机构处罚的原因占比较高的是违反客户备付金相关规定。

而6 月 29 日，央行发布的“114 号”文明确自 2018 年 7 月 9 日起，按月逐步提高支付机构客户备付金集中交存比例，到 2019 年 1 月 14 日实现 100%集中交存。

中信证券的报告指出，央行接手备付金存管，彻底切断了支付机构与银行利益纽带。

支付行业或将形成三大市场

根据中国人民银行支付结算司发布的《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》要求，从2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。

而今年来，各方也在积极备战“断直连”。不过，至今，“断直连”6.30大限已过，但一些支付机构的相关接入工作似乎还未全部完成。

一家支付机构人士表示，与网联银联平台的对接工作目前总体进展顺利，已向市场推出部分能适用网联和银联的新支付产品，不过还有部分与网联/银联的合作点仍在协商中。

有支付业内人士也分析指出，网联提供的包括协议支付、付款、商业委托支付等各类别业务接口比较多，因此断直连接网联的工作涉及支付公司自身的技术改造，和网联的洽谈对接以及和银行的商务合作及银行内部的技术改造，整体工作量和涉及的面较广，总体进展还比较顺利，但行业总体对接网联的进度预计会比央行要求的略晚一些。

谈及“断直连”延期，另一家支付机构人士亦表示，其实很多的监管政策都会延期。

相信日后随着投入的加强，它们（网联）对一些接入问题会有很好的解决，这些都需要时间，所以延期个人觉得也是可以理解的。

不管怎样，“断直连”的大势已定，未来支付行业又将何去何从？

对此，连连支付CEO潘国栋表示，“断直连”后支付机构的金融渠道能力确实回归到同一起跑线上，行业支付渠道的基础设施将形成统一化和标准化，这对于一些金融渠道能力较为薄弱的支付公司来说反而是一个机遇，可以快速实现金融通道的完备性。对于金融渠道较为健全的支付机构来说，这也是间接促进行业进化的一次创新性改革：因为显然在“断直连”以后，以支付通道服务作为主要业务的支付公司之间必然会面临产品同质化的问题，而支付机构之间又不能再以低成本的通道费率和通道数量这种底层的基础服务实现差异化竞争，这必将倒逼一些支付企业迫切通过产品创新、业务创新以及服务创新以保证持续发展和盈利。

潘国栋亦认为，随着“断直连”政策的落实，未来支付行业或将形成三大市场，第一个是 “C”端用户支付市场；其次“B”端企业级支付服务市场；第三个是跨境支付市场，这三个市场都是拥有足够广阔的发展空间，也将决定着在“断直连”之后支付行业的整体走向。