多家大型P2P陷逾期风波 行业呼吁正能量提振信心

摘要：根据几家平台官网数据显示：信融财富成交规模185亿，道口贷累计成交也近100亿，牛板金规模达390亿。除了这几家大平台，行内还有像陆金所资管计划逾期，人人爱家良性清盘等事件，一时间投资者人心惶惶，这让整个P2P行业备受关注。

本报记者 金微 北京报道

6月70多家P2P暴雷潮的阴霾还未散去，7月开端，又有多家大型平台陷入逾期风波。

6月底，信融财富4000万借款项目出现逾期，向上市公司步森股份喊话还钱，但戏剧性的是步森股份公告称没有担保，而信融财富则进一步出具担保证据，双方互撕已两个回合。

7月2日，道口贷发布逾期公告，由于童创童欣承付6月24日到期的项目仍无法还款，项目无法到期还款，承付方的项目金额共计90万元。另据道口贷披露，以童创童欣为核心的上下游企业共在道口贷累计融资2.04亿元，已正常到期还款1.81亿元，待还款项目共31个，金额2240万元，涉及投资人2496人。也就是说，道口贷的风险敞口达两千万。

7月3日，杭州的P2P网贷平台牛板金发布一则总计达9852万元的逾期公告，并代表各出借人通过法院诉讼追索债务。次日，牛板金CEO王旭航发表公开信并于当天参加投资人见面沟通会，据王旭航称，目前一共有31.5亿逾期，资金缺口高达31.5亿之多。其后，牛板金已经暂停充值、赎回及所有产品的投资与兑付等工作。最新公告称，牛板金CEO被公安机关传唤，办公场所清场封锁，员工放假。

根据几家平台官网数据显示：信融财富成交规模185亿，道口贷累计成交也近100亿，牛板金规模达390亿。除了这几家大平台，行内还有像陆金所资管计划逾期，人人爱家良性清盘等事件，一时间投资者人心惶惶，这让整个P2P行业备受关注。

部分平台遭遇流动性危机

据网贷之家不完全统计，2018年1-6月停业及问题平台共有323家，其中，6月问题平台数达63家，但另有三方数据显示达70多家，无论如何，这是近一年单月问题平台爆发的最高峰。

P2P的暴雷潮，让整个市场极其不稳定，各类负面消息不断，投资人承受着巨大的心理压力，恐慌情绪在持续蔓延…从这次行业出现的问题，除了一些庞氏骗局高返类的伪P2P平台，还有一类正常经营的平台出现流动性危机。

有网贷行业人士称，这轮行业部分平台出现结构性危机，是政策、市场、经营等多个问题交织而成，与整个外部大的市场环境有关，宏观经济形势恶化、市场资金面紧张、债务人违约风险增大，整个金融市场风险传递到了网贷业。

整个金融市场也不太稳定，债券市场违约，股市暴跌个股闪崩、部分银行坏账率上升等，而网贷处于整个金融体系中，也难以置身其外，其中有些网贷平台的底层资产与上市公司有关。

在苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言看来，实体经济去杠杆导致资金面紧张、债务人违约风险增大，实力较弱的平台难以维系正常经营进而爆雷。

除了天时不利，网贷备案延期对行业冲击很大。中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东接受《华夏时报》记者采访时说，原本今年6月30日应该先让部分平台通过备案，现在一刀切都不通过备案，可能会造成一定恐慌，会让老百姓以为是否是行业遇到问题，其实行业没什么大问题。经过几年整治，行业更加规范，大家不要过度恐慌。

由于缺乏合规备案的平台，整个行业发展似乎失去了主心骨和方向，即使是一些头部类的平台也难摆脱身份的尴尬。

内外交困下，P2P平台密集爆雷，舆论广泛质疑，投资者闻P2P色变，给人的印象是整个行业陷于阴暗中，对投资者的打击很大，恐慌心理加剧提现赎回潮。

此前，牛板金CEO王旭航在一封公开信中提到，唐小僧事件后，牛板金的日均赎回量由之前的8000万上升到1.6亿，甚至一度达到2.2亿，赎回量是正常的2--3倍。这对平台的冲击很大，用户信心崩溃。

王旭航在公开信中表示，政策瞬息万变，行业态势几不可控。他认为近期很多平台集中出现逾期或兑付困难，是源于宏观经济去杠杆的背景下流动性收紧，加上备案无限期延期，行业恶性事件不断发生，导致投资人恐慌情绪蔓延，行业整体急速恶化。

这一说法只是王旭航一家之言，不过，牛板金的业务模式本身就存在着争议，主要是其活期类产品，这一模式此前就被叫停。一名网贷行业人士认为，如果没有资金池，发的都是真标的，挤兑就是伪命题，流动性收紧最先冲击的就是这类平台。

行业自律联盟重建信心

对于整个行业而言，不得不关注的则是投资者整体信心的问题，因为对投资人而言，他们可能搞不清楚真P2P，伪P2P，类活期平台，还有监管真正要求的合规平台。况且，目前整个P2P行业尚处于整治期，没有成功备案的平台，行业失去了参考性。

为此，杨东表示，经过整治后，行业已有一些“良币”平台，应该让这些好的平台通过备案，现在一个不备案，一刀切的操作可能违背了当初原银监会发布监管办法的要求。

当前行业的局面，让不少大平台感到担心，尤其是投资者对于P2P的信任危机的蔓延，这广泛影响了投资人对平台的信任感，部分投资人投资意愿减弱、提现意愿增强，从而进一步增加了平台的流动性压力。

P2P的资金来自于广大散户投资者，如果没有他们的资金支持，P2P如无水之鱼。加上资产端的中小企业的经营性压力，可以说，网贷平台承受着资产端与资金端的双重流动性压力。

网贷专栏作家肥皂接受《华夏时报》记者采访时说，金融市场是需要流动性，不断地让资金流动起来，这样整个市场才能盘活。资金有进有出，有借有还，才能让整个系统循环流动起来。现在整个金融市场，不管是股市还是网贷平台，处于流动性不足的状态，而网贷的流动性问题更值得关注。

网信普惠CEO陈志雄表示，当前金融的基础是建立在信用和信任之上，信任危机一旦失控，不仅会让网贷行业或金融系统的流动性风险加剧，而且可能波及实体经济的稳定健康发展。

日前，点融网发布了一组海报，向社会公众和全行业勇敢发声：“不慌”，提振全行业的信心和士气。

对网贷行业而言，此刻的信心更显珍贵！7月4日，由洞见传媒携手华夏新金融、新金融头条联合发起倡议《坚定信心不忘初心！30家网贷平台、专家、媒体联合发声！》，在行业低落投资者信心受打击时，这无疑架起一座企业、学界、媒体间的桥梁，这种联合发声可谓正当其时，引起全行业的广泛关注。

7月5日当天，PPmoney、掌众财富、金蛋理财等一线平台的负责人纷纷从幕后走到前台，录制视频传达正能量的声音，同时，几十家头部类平台纷纷为网贷正能量发声，不少平台负责人提到，P2P回归本源，踏踏实实回归小额普惠金融服务、服务实体经济上，作为从业者要更加具备信心。

有业内人士表示，由于监管备案的延期，P2P普遍难以摆脱身份的尴尬，此刻更需要行业自律的联盟，头部平台发声，为行业注入正能量，毕竟广大投资者也不希望行业出现坍塌的局面。