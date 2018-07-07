数据泄露事件影响不大：Facebook股价创历史新高

新浪科技讯 北京时间7月7日早间消息，Facebook股价周五上涨近5%，盘中创下203.64美元的历史最高点。Facebook周五收盘价为203.23美元，市值超过5880亿美元。这使得Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）的净资产接近全球富豪榜榜首。

扎克伯格目前在彭博亿万富翁指数中排名第四，落后于沃伦·巴菲特（Warren Buffett）。到周五收盘左右，扎克伯格的财富短暂超过了巴菲特。彭博亿万富翁指数估计，目前扎克伯格的净资产为797亿美元。在福布斯富豪榜上，扎克伯格排名第五，落后于LVMH CEO伯纳德·阿诺特（Bernard Arnault）。福布斯估计，扎克伯格的净资产约为771亿美元。

周五的上涨标志着自3月份下跌以来Facebook股价的彻底复苏。因被媒体曝光对8700万用户的数据处理不当，3月份时Facebook股价曾触及149.02美元的52周低点。

Facebook在数据保护方面的问题尚未得到完全解决，但投资者似乎已经不再担心。本周一，Facebook证实，美国联邦调查局（FBI）、证券交易委员会（SEC）和联邦贸易委员会（FTC）正在和美国司法部一起，对剑桥分析的数据滥用丑闻进行质询。

Facebook股价受此消息影响出现下跌，但本周的后半周强劲反弹。2018年到目前为止，Facebook股价已上涨约15%。(张帆)