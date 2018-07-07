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央行公布第六批支付牌照续展结果 4家不予续展

央行公布第六批支付牌照续展结果 4家不予续展
2018年07月07日 07:45 华夏时报
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　　摘要：第六批支付牌照续展结果出炉。7月5日，央行官网公布的《2018年7月非银行支付机构<支付业务许可证>续展决定公示信息》显示，21家支付机构顺利通过，4家不予续展。

本报记者 朱丹丹 北京报道

　　本报记者 朱丹丹 北京报道

　　刚刚，第六批支付牌照续展结果出炉。

　　7月5日，央行官网公布的《2018年7月非银行支付机构<支付业务许可证>续展决定公示信息》显示，21家支付机构顺利通过，4家不予续展。

　　具体到不予续展的4家来看，北京中汇金支付服务有限公司、北京国华汇银科技有限公司、永超源支付科技有限公司均因不符合《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令[2010]第2号）等非银行支付机构监管制度规定，所以不予续展，而安徽长润支付商务有限公司则是因为未提交续展申请。

　　21家通过续展的机构包括北京百付宝科技有限公司、北京新浪支付科技有限公司、先锋支付有限公司、快捷通支付服务有限公司等等。

　　实际上，按照此前的名单，第六批原本应有27家支付机构参与续展，但由于易通支付有限公司在第二批续展中被山东鲁商一卡通支付有限公司合并（后又更名为易通金服支付有限公司），以及湖北蓝天星主动申请注销并获央行批准，所以实际参与续展的支付机构为25家。

　　今年1月22日，湖北蓝天星发布公告称：“由于我司业务转型，经慎重考虑后，决定退出湖北省预付卡市场。经中国人民银行批准，湖北蓝天星自2018年01月22日起终止新增预付卡业务。”，主动放弃了支付牌照。

　　据统计，截至第六批支付牌照续展，央行累计注销支付牌照名单已增至33家，目前最新的支付牌照数量为239张。此前29家被注销的第三方支付机构。

央行支付牌照
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