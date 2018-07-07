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清华控股旗下P2P道口贷逾期近百万 曾宣称“零逾期”

清华控股旗下P2P道口贷逾期近百万 曾宣称“零逾期”
2018年07月07日 07:44 华夏时报
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　　摘要：以童创童欣为核心的上下游企业共在道口贷累计融资2.04亿元，已正常到期还款1.81亿元，待还款项目共31个，金额2240万元，涉及投资人2496人。

本报记者   金微  北京报道

　　本报记者   金微  北京报道

　　7月2日，道口贷发布关于北京童创童欣网络科技股份有限公司（以下简称“童创童欣”）未能对其承付项目到期还款的公告称，由于童创童欣承付6月24日到期的项目仍无法还款，且于今日到期的项目亦无法到期还款。

　　公告显示，此次逾期的四个项目中，一个项目的第一还款方是童创童欣，另外三个项目的第一还款方是河北实际兰蒂网络科技有限公司，承付方均是童创童欣，项目金额共计90万元。

　　另据道口贷披露，以童创童欣为核心的上下游企业共在道口贷累计融资2.04亿元，已正常到期还款1.81亿元，待还款项目共31个，金额2240万元，涉及投资人2496人。

　　此前，曾经多个公开场合宣称“零逾期”的道口贷，如今终于在官网承认逾期了。

　　截至目前，平台称已采取相关措施，调研童创童欣生产经营情况；并与童创童欣交涉其还款意愿和还款计划；对于童创童欣承诺的所有待还款项目进行检查暨风险评估；并且成立童创童欣违约法律处置专项小组提出处置建议。

　　据了解，童创童欣成立于2009年，2016年5月在新三板挂牌，法人代表罗建凡，童创童欣董事会秘书、财务负责人为罗杰凡。公司主营业务为儿童服装和相关领域产品设计及销售，并拥有派克兰帝和贝美依品牌永久授权，还授权开发销售探路者童装。

　　经与罗建凡、罗杰凡兄弟沟通，根据初步调研，童创童欣存在财务状况、经营状况急剧恶化，面临被新三板强制摘牌、再加上品牌童装库存积压大、大面积拖欠员工工资、线下店铺收缩、线上店铺降级、合作伙伴终止品牌授权等诸多问题。

　　2015年以来，派克兰帝与童创童欣先后作为核心企业，为其上游供应商共100余家，通过道口贷平台向投资人累计融资2.04亿，已还款1。 81亿。自2017年，道口贷平台根据贷后风控流程，先后对童创童欣进行两次项目评级下调及风险敞口降压工作。目前，童创童欣所有待还共计31个项目，金额2240万，设计投资人数2496人，人均金额8974元。也就是说，该项目的风险敞口金额超过2000多万。

　　据道口贷官网披露截止2018年7月1日数据，平台累计交易94.43亿，借贷余额13.92亿，逾期金额40万，项目逾期率为0.02%。平台供应链金融企业为80家核心企业，其中付款企业为1800家，融资用户5486个。

　　公开资料显示，道口贷的主体是北京道口贷科技有限公司，成立于2014年11月28日，法人罗川，毕业于清华大学经管学院EMBA， 清华五道口金融学院全球金融GFD在读。道口贷由清华控股旗下公司发起，依托清华大学五道口金融学院互联网金融实验室研究成果创办，注册资本1.18亿。

　　对于逾期的处理，道口贷公告给出了几点意见。

　　第一，7月2日起，已逾期投资人可授权平台法务启动仲裁流程，平台法务及合作律师事务所将帮助投资人准备仲裁资料，发起仲裁及垫付仲裁费，并及时通报处理结果。

　　第二，道口贷已经为有逾期的投资人开通专门的服务窗口，投资人向专属客服表达对于后续处理的各种意见和建议。

　　第三，道口贷已经成立童创童欣逾期项目法律处置专项小组，由CEO直接领导并做决策，公司法务和外部律师事务所负责具体事宜，提供专业法律意见，确保本次逾期事件尽早通过法律途径妥善解决。并承诺，自本公告发出后60日内，向投资人报告整体债务处置方案（涵盖未到期债务部分）。

　　有业内人士表示，从道口贷的处理措施看，平台一方面承认逾期，承诺将尽全力、全方位的协助采取法律手段催收回款；但另一方面，平台绝口不提兜底问题。

　　此前，道口贷的借款方都有增信措施，除了第一还款人还有第二还款人。一般来说，平台出现逾期，金额不大的话，平台都会选择自己先兑付，给投资人一个交代。如果第一，第二和平台都兜不住了，只能说明逾期金额太大，平台实在消化不掉，只能被迫去刚兑。

　　最近，多个P2P平台现逾期，其中图腾贷部分项目逾期事件中，平台车贷业务皆为真实资产，但在监管严厉的大环境下，车贷行业无法像以往那样拖车或者暴力催收，导致逾期大增，第三方机构垫付了4000万后，发现是个无底洞，拒绝继续垫付。

　　图腾贷给出的解决方案是，逾期业务展期6个月解决。投资人也可以折价债权转让，目前有不少投资人以7折甚至更低的价格转让，但接盘的资金明显不够踊跃。即便能够转让出去，投资人的本金也要损失惨重。

　　上述业内人士表示，从监管层面来说，去刚兑一直是鼓励的大方向，但无论是资管行业还是新兴的P2P行业，都不敢冒着投资人流失的风险，轻易踏出这一步。但如今，在经济大环境恶化，企业违约率飙升的情况下，无论是P2P平台还是投资人或许都要认真考虑下去刚兑的必要性了。

P2P道口贷逾期
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