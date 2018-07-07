新浪科技> 互联网 > 正文

“千亿级”市场规模 大件快递渐成快递行业新增长点

“千亿级”市场规模 大件快递渐成快递行业新增长点
2018年07月07日 07:37 华夏时报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　作者：王晓慧 来源：华夏时报

　　摘要：根据物流采购联合会的信息，中国大件物流2015年的市场规模达8943亿元，2015年B2C电商大件物流总费用1206亿元，年复合增长率超过65%，成为继快递之后物流市场新的战略增长点。现阶段大件商品的电商渗透率仍然较低，未来渗透率会进一步提升，大件快递还有巨大的提升空间。

本报记者 王晓慧 北京报道

　　随着电商渗透的深化，中国零担快递化的演进愈发明显，大件快递逐渐成为运输市场的“刚需”，然而，国内快递行业普遍存在的“大件歧视”现象却使得大件快递需求难以充分释放。

　　比如，孕妇给未出生的宝宝买了婴儿床，但因为大件快递只提供送货上到楼下，孕妇不得不下楼去搬。外地工作的儿女，为表孝心给父母买了按摩椅、换了冰箱、洗衣机等，却给父母带来麻烦。

　　“对于大件物品，很多商家只敢承诺‘免费送货到楼下’，最后的100米，成了整个大件快递的痛点，给消费者带来了很多麻烦。”7月2日，德邦董事长崔维星在“德邦2018战略发布会”上表示，德邦物流将正式更名为德邦快递，同时以大件快递3-60kg全面发力大件快递业务。

　　痛点，在很多时候就是机遇。据记者了解，由于快递市场已经有顺丰和四通一达等企业先期布局，因此，部分物流企业有意以大件业务切入以期获得发展空间。

　　大件快递的痛点

　　快递市场的飞速发展，与电商的持续深化密不可分。随着“以消费者需求为中心”的新零售走向深水区，线上与线下实现高度融合。随着网络、技术、时效等竞争要素在未来的逐渐趋同，离消费者距离越近的配送服务就成为竞争的关键要素，这也成为电商巨头纷纷布局配送服务的原因。比如，京东通过技术的投入完成仓配布局；阿里巴巴通过投入千亿元建立新物流等。

　　但是，在电商中起基础作用的快递服务，特别是大件快递服务，一直有所缺失。

　　德邦董事长崔维星坦言，自己创办德邦22年，感触最深的是“电子商务”带来的机遇，同时大件快递服务却一直有所缺失，尤其是商家“承诺力”的不足。比如，能不能把大件货物送到家里？能不能把大件货物送到楼上？“承诺力”的不足，影响了消费者“买”还是“不买”，大件快递成了很多商家的痛点。

　　崔维星还提出了“大件歧视”这个新名词，“寄大件物品的时候，快递公司有时候没大件服务、有时候不给走快递，有时候找各种理由推脱不接收大件，更别说送大件上楼了，我们可以称之为‘大件歧视’。所以，对于大件物品，很多商家只敢承诺免费送货到楼下，最后的100米，成了整个大件快递的痛点。”

　　在国内快递发展迅速的情况下，为什么“大件歧视”还依然司空见惯呢？

　　在德邦快递轮值CEO韩永彦看来，原因可以总结为三点：一是大件提成低，快递员不想送；二是传统快递大多是以二轮车、三轮车为主导的业务，大件又重又大甚至包括一些异形货，难以搬运；三是因为大件的真正痛点在于末端，尤其是送货上楼，服务很难做好。

　　“千亿级”市场的布局

　　痛点，在很多时候，就是机遇。

　　据记者了解，2017年，中国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件，但竞争集中于轻货快递市场，0-3kg、3-20kg、20-50kg公斤段的票件占比分别为70%、20%、10%。不过，近年来，随着以大家电、家具、建材、运动器材和卫浴等为代表的大件商品网购需求兴起，5-100kg公斤段产品正成为物流增长的新焦点。

　　贝恩咨询公司预测，大家电、家装等品类到2020年电商渠道渗透率将分别达到55%和25%。受益于大件电商渗透率提升，快递市场5-30kg增速将达到25%，居所有公斤段之首，30-100kg公斤段增速将达到20%。

　　根据物流采购联合会的信息，中国大件物流2015年的市场规模达8943亿元，2015年B2C电商大件物流总费用1206亿元，年复合增长率超过65%，成为继快递之后物流市场新的战略增长点。现阶段大件商品的电商渗透率仍然较低，未来渗透率会进一步提升，大件快递还有巨大的提升空间。

　　痛点即机遇，崔维星认为大件快递是个“千亿级”市场，“美国的运输市场呈沙漏状，零担规模小，快递和整车的规模大；而中国，大家肯定都以为快递市场更大，但其实是零担市场更大，中国的结构是梯形的，从快递到零担再到整车是依次增大。我坚信，在电商飞速发展的催化下，中国的运输市场很快就会迎来沙漏状，将有很一大部分零担市场变成大件快递市场。”

　　同时，大件快递，考验的是差异化运营的能力和全面布局。

　　“为了充分实践大件快递的服务愿景，德邦很早便开始布局大件快递运营的各个环节，积极构建与大件快递市场需求相匹配的‘大件体系’。目前，德邦已成功打造三大系统和六大支撑，为大件快递3-60kg实现0距离的服务提供了强有力的体系保障。其中，依托数字化双胞胎应用的智慧场站、智慧运力和智慧末端三大系统实现了中转、运输和末端的高效有序；而大件服务基因、全链匹配的专业化设备、雾化覆盖的服务网络、高效的运输网络、全方位的安全保证以及领先行业的员工素养和激励机制则内外兼顾，充分保障大件快递服务体验。”韩永彦在发布会现场宣布，德邦未来每年投入35亿，构建大件快递运营体系。

　　不难看出，随着中小件快递市场的成熟及市场增速的放缓，以及上市后的快递公司承受的业绩增长压力，大件物流市场将成为下一个战场。客观而言，大件物流行业竞争不仅有利于行业自身的发展，提升行业水平，同时也会在大家电、家居的安装和服务等方面，为客户带来实际体验提升。

快递大件电商
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有