“千亿级”市场规模 大件快递渐成快递行业新增长点

作者：王晓慧 来源：华夏时报

摘要：根据物流采购联合会的信息，中国大件物流2015年的市场规模达8943亿元，2015年B2C电商大件物流总费用1206亿元，年复合增长率超过65%，成为继快递之后物流市场新的战略增长点。现阶段大件商品的电商渗透率仍然较低，未来渗透率会进一步提升，大件快递还有巨大的提升空间。

随着电商渗透的深化，中国零担快递化的演进愈发明显，大件快递逐渐成为运输市场的“刚需”，然而，国内快递行业普遍存在的“大件歧视”现象却使得大件快递需求难以充分释放。

比如，孕妇给未出生的宝宝买了婴儿床，但因为大件快递只提供送货上到楼下，孕妇不得不下楼去搬。外地工作的儿女，为表孝心给父母买了按摩椅、换了冰箱、洗衣机等，却给父母带来麻烦。

“对于大件物品，很多商家只敢承诺‘免费送货到楼下’，最后的100米，成了整个大件快递的痛点，给消费者带来了很多麻烦。”7月2日，德邦董事长崔维星在“德邦2018战略发布会”上表示，德邦物流将正式更名为德邦快递，同时以大件快递3-60kg全面发力大件快递业务。

痛点，在很多时候就是机遇。据记者了解，由于快递市场已经有顺丰和四通一达等企业先期布局，因此，部分物流企业有意以大件业务切入以期获得发展空间。

大件快递的痛点

快递市场的飞速发展，与电商的持续深化密不可分。随着“以消费者需求为中心”的新零售走向深水区，线上与线下实现高度融合。随着网络、技术、时效等竞争要素在未来的逐渐趋同，离消费者距离越近的配送服务就成为竞争的关键要素，这也成为电商巨头纷纷布局配送服务的原因。比如，京东通过技术的投入完成仓配布局；阿里巴巴通过投入千亿元建立新物流等。

但是，在电商中起基础作用的快递服务，特别是大件快递服务，一直有所缺失。

德邦董事长崔维星坦言，自己创办德邦22年，感触最深的是“电子商务”带来的机遇，同时大件快递服务却一直有所缺失，尤其是商家“承诺力”的不足。比如，能不能把大件货物送到家里？能不能把大件货物送到楼上？“承诺力”的不足，影响了消费者“买”还是“不买”，大件快递成了很多商家的痛点。

崔维星还提出了“大件歧视”这个新名词，“寄大件物品的时候，快递公司有时候没大件服务、有时候不给走快递，有时候找各种理由推脱不接收大件，更别说送大件上楼了，我们可以称之为‘大件歧视’。所以，对于大件物品，很多商家只敢承诺免费送货到楼下，最后的100米，成了整个大件快递的痛点。”

在国内快递发展迅速的情况下，为什么“大件歧视”还依然司空见惯呢？

在德邦快递轮值CEO韩永彦看来，原因可以总结为三点：一是大件提成低，快递员不想送；二是传统快递大多是以二轮车、三轮车为主导的业务，大件又重又大甚至包括一些异形货，难以搬运；三是因为大件的真正痛点在于末端，尤其是送货上楼，服务很难做好。

“千亿级”市场的布局

痛点，在很多时候，就是机遇。

据记者了解，2017年，中国快递服务企业业务量累计完成400.6亿件，但竞争集中于轻货快递市场，0-3kg、3-20kg、20-50kg公斤段的票件占比分别为70%、20%、10%。不过，近年来，随着以大家电、家具、建材、运动器材和卫浴等为代表的大件商品网购需求兴起，5-100kg公斤段产品正成为物流增长的新焦点。

贝恩咨询公司预测，大家电、家装等品类到2020年电商渠道渗透率将分别达到55%和25%。受益于大件电商渗透率提升，快递市场5-30kg增速将达到25%，居所有公斤段之首，30-100kg公斤段增速将达到20%。

根据物流采购联合会的信息，中国大件物流2015年的市场规模达8943亿元，2015年B2C电商大件物流总费用1206亿元，年复合增长率超过65%，成为继快递之后物流市场新的战略增长点。现阶段大件商品的电商渗透率仍然较低，未来渗透率会进一步提升，大件快递还有巨大的提升空间。

痛点即机遇，崔维星认为大件快递是个“千亿级”市场，“美国的运输市场呈沙漏状，零担规模小，快递和整车的规模大；而中国，大家肯定都以为快递市场更大，但其实是零担市场更大，中国的结构是梯形的，从快递到零担再到整车是依次增大。我坚信，在电商飞速发展的催化下，中国的运输市场很快就会迎来沙漏状，将有很一大部分零担市场变成大件快递市场。”

同时，大件快递，考验的是差异化运营的能力和全面布局。

“为了充分实践大件快递的服务愿景，德邦很早便开始布局大件快递运营的各个环节，积极构建与大件快递市场需求相匹配的‘大件体系’。目前，德邦已成功打造三大系统和六大支撑，为大件快递3-60kg实现0距离的服务提供了强有力的体系保障。其中，依托数字化双胞胎应用的智慧场站、智慧运力和智慧末端三大系统实现了中转、运输和末端的高效有序；而大件服务基因、全链匹配的专业化设备、雾化覆盖的服务网络、高效的运输网络、全方位的安全保证以及领先行业的员工素养和激励机制则内外兼顾，充分保障大件快递服务体验。”韩永彦在发布会现场宣布，德邦未来每年投入35亿，构建大件快递运营体系。

不难看出，随着中小件快递市场的成熟及市场增速的放缓，以及上市后的快递公司承受的业绩增长压力，大件物流市场将成为下一个战场。客观而言，大件物流行业竞争不仅有利于行业自身的发展，提升行业水平，同时也会在大家电、家居的安装和服务等方面，为客户带来实际体验提升。