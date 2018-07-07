每股定价17港元 小米香港IPO获9.5倍超额认购

北京青年报

每股定价17港元 净筹资239.75亿港元小米香港IPO获9.5倍超额认购

小米将香港IPO价格定在每股17港元，净筹资239.75亿港元；共收到约10.35亿股认购申请，相当于超额认购约9.5倍。每股17港元意味着小米对应市值为3803.94亿港元（约484.73亿美元）。

本报讯（记者 朱开云）昨日，小米集团在港交所公告了发行价、6月24日至28日散户认购情况和基石投资者认购情况。小米将香港IPO价格定在每股17港元，净筹资239.75亿港元；共收到约10.35亿股认购申请，相当于超额认购约9.5倍。

每股17港元意味着小米发售价定在发行价区间17-22港元/股的下限，对应市值为3803.94亿港元（约484.73亿美元）。

小米还公布7位基石投资者具体持股情况：国开装备产业投资基金认购3047万股发售股份、天海投资有限公司认购1385万股发售股份、中国移动国际控股有限公司认购4616万股发售股份、中投中财（CICFH）认购8824万股发售股份、 招商局旗下CMC Concord认购1294万股发售股份、保利集团旗下Grantwell Fund LP认购1454.4万股发售股份、美国高通旗下Qualcomm Asia Pacific Pte。 Ltd认购4617万股发售股份。基石投资者合共认购2.52亿股发售股份，占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%，占已发行股本总额1.13%。基石投资份额自上市日期起有6个月禁售期。

此前发布的小米招股书显示，小米面向个人投资者发售1.09亿股，约占小米全球发售总量21.79亿股的5%，其余95%的股份配售给机构投资者。

小米昨日发布的公告称，预期B类股份将于7月9日上午9点开始在香港联交所主板买卖，以每手200股为单位进行买卖。

7月5日晚间，港交所曾发布公告称，将在小米上市日向投资者提供多项产品选择：小米期货及期权、小米衍生权证、纳入认可卖空指定证券的名单。其中小米股票期货的持仓限额为任何一个合约月份未平仓合约均不得超过5000张。小米股票期权的持仓限额为任何一个市场方向内所有月份未平仓合约合计均不得超过50000张。券商人士指出，在小米上市首日便推出小米期货及期权，这在港股市场并不常见。