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3年净赚29亿急于上市 多益网络与网易“相爱相杀”

3年净赚29亿急于上市 多益网络与网易“相爱相杀”
2018年07月07日 03:06 华夏时报
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　　3年净赚29亿急于上市 多益网络与网易“相爱相杀”

　　■本报记者 阚世华 刘春燕

　　北京报道

　　一家3年净赚29亿元的网络游戏公司却急于上市，这是一个有趣的现象。

　　近期，A股上市“折翼”的广州多益网络股份有限公司（下称“多益网络”）向港交所递交IPO申请。这并非多益网络首次申请IPO，3个月前多益网络主动终止A股IPO之路，有趣的是2016年多益网络还曾赴创业板上市，最终同样选择主动终止。光鲜的业绩背后，则是公司收入过于依赖单款IP效应，且充斥着侵权纠纷，而这或许成为多益网络上市的绊脚石之一。

　　依赖单款游戏产品

　　多益网络成立于2006年，是一家以游戏研发和发行为一体的游戏企业。其自主研发运营《梦想世界》《神武》等20多款大型网络游戏，目前业务主要由PC端、移动端游戏构成。

　　转战港交所上市，多益网络似乎是不得已而为之。自2016年6月25日发审会批准吉比特IPO后，再没有游戏企业通过IPO审核。趋势迹象表明，监管机构对于游戏企业上市审核整体趋严。目前，多数网络游戏公司都在IPO排队苦等中，转战港股成为多益网络不错的选择。

　　凭借着《神武》IP效应，多益网络迅速崛起。据弗若斯特沙利文数据，按照自主研发和自主运营游戏产生的收入计算，多益在中国所有网络游戏公司中排名第三位。

　　数据显示，截至2017年底，多益网络注册用户为7500万。其中，《神武3》端游和《神武》手游系列MAU分别为99万和68万；2017年《神武3》端游系列及《神武》手游系列的MAU（月活跃用户数量）分别约为98.9万和67.9万；2015年、2016年和2017年《神武》端游系列的收入为7.49亿元、7.29亿元及7.74亿元，分别占同期收入的46%、47%和40%；此外，《神武》手游收入为7.6亿元、6.99亿元及9.80亿元，分别占同期收入的46.7%、45%和50.7%。

　　据多益网络招股书显示，2015年、2016年及2017年公司收入分别为16.29亿元、15.52亿元及19.34亿元，毛利率均保持在98%以上；净利润分别为10.39亿元、8.41亿元及10.07亿元。据涉及网络游戏产业部分企业2017年财报显示，营收及净利润榜首位置依然是腾讯及网易，少数公司实现净利润翻倍，部分公司净利润突破亿元。业内人士对《华夏时报》记者表示，作为一家网络游戏新秀，多益网络利润可观，其净利可处于涉及游戏上市公司中上游水平。但其公司目前业务营收过于依赖单款游戏产品，是否能快速实现多款产品盈利关乎多益网络未来发展走向。

　　一位证券机构人士对《华夏时报》记者表示，目前，网络游戏领域竞争较为激烈，产品众多会分散玩家的注意力。单款游戏产品IP效应不会持续太久，每个产品都有其生命周期，周期结束单品收入会快速进入下滑阶段。

　　对此，多益网络似乎正在尝试改变。公司在招股书中表示，多益网络的竞争优势主要在于精品自有IP资源和完整的研运发行体系两个方面。其上市之后的发展计划主要分为四步，分别是提升游戏内体验、开发多元类型产品、提高整体效率和增加变现机会。

　　官司变数

　　在拟登陆港交所过程中，多益网络与网易公司旗下网游《梦幻西游》涉及2亿元侵权官司，诉讼风波将给多益网络带来一定的负面效应。

　　有趣的是，多益网络与网易有着必然的联系。多益网络创始人徐波此前曾就职于网易。据招股书显示，多益网络3位执行董事，公司首席执行官唐忆鲁，以及王如洁、陈仕宇均来自网易公司。其中唐忆鲁于2006年10月加入多益，王如洁2008年2月加入多益，陈仕宇2006年8月加入多益。

　　彼时，在网易的徐波争取到游戏立项机会，开始独立制作个人第一款游戏——《梦幻西游》，担纲《梦幻西游》构架及大部分玩法制作。2003年11月6日，《梦幻西游》限量测试，受到好评。2006年1月，徐波从网易正式离职，此时《梦幻西游》在线人数已突破100万人。半年期限过后，2006年7月，徐波创办多益网络并获得金山投资。

　　2015年2月，网易起诉多益网络《神武》侵犯其旗下《梦幻西游》的著作权，构成不正当竞争。一年半后，一审判决《神武》侵权，需停止侵权及不正当竞争行为，并赔偿网易1500万元。多益网络上诉后，广东省高级人民法院将广州知识产权法院作出的裁决裁定为无效，并将法律诉讼发还于广州知识产权法院重新审判。一位投资人对《华夏时报》记者表示，诉讼未解对于IPO企业并不是件好事，机构审核较为重视诉讼对于企业运营及收入的影响。

　　2018年5月，网易做出诉前申请，并将损失索赔金额由原先的2000万增至1亿元。目前，该案件还在审理过程中。无独有偶，社交网站陌陌在上市前同样遭遇过前“老东家”法律诉讼。多益网络在招股书风险因素说明中表示，公司无法保证纠纷所涉及的范围、性质、金额或游戏将不会变动，亦不保证在有关诉讼中取得有利的结果。业内人士对记者表示，多益网络应该重视起产品品牌权益的保护，产品可多元化，但各种权利如不及时保护，势必会给公司带来一定的风险。

网易多益网络
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