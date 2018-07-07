微众银行净利润猛增261% 过于倚重微粒贷成短板？

■本报记者 朱丹丹 北京报道

近日，微众银行2017年年报发布，其总资产、营收增速、净利润等指标均表现亮眼。数据显示，截至去年底，该行资产总计817亿，比上年末增长57%；2017年净利润达14.48亿，较2016年的4.01亿元猛涨261.1%。

对此，微众银行相关人士对《华夏时报》记者分析指出，经过3年的发展，该行积累了大量优质客户。而且“微粒贷”作为连接者打通了信贷消费最后一公里，为信贷渠道提供了充分的便利等等。

此外，数据还显示，2017年微众银行不良贷款率为0.64%，远低于银行业不良贷款率1.74%，但较2016年的0.32%有所上升。

净利润猛涨261%

这几年来，陆陆续续已经有17家民营银行开业。

作为首批试点5家民营银行之一的微众银行，成绩单可谓亮丽。微众银行2017年实现营业收入67.48亿元，同比增长175%， 2016年营收仅为24.5亿元；2017年净利润为14.48亿元，较2016年的4.01亿元猛涨261.1%，2015年则处于亏损状态，净利润为-5.84亿元。

“首先，经过3年的发展，我们积累了大量优质客户。其次，近几年消费信贷发展迅速，尤其是年轻群体的崛起，他们的消费力已逐渐成为当前消费信贷的主力，‘微粒贷’作为连接者打通了信贷消费最后一公里，为信贷渠道提供了充分的便利等。”对于取得这一成绩的原因，微众银行相关人士对此表示。

中信证券研报则分析指出，微众银行仍处在成长期，资产和盈利都保持高速扩张，未来借助微信和QQ两大流量入口（2018年一季度两大入口MAU分别达到10.4亿和8.06亿），以及金融业务渗透率的提升，高成长性依旧可期。

除了营业收入和净利润增速亮眼之外，2017年微众银行净息差也达7.02%，远高于同期普通商业银行平均2%左右的水平。

近几年来，我国银行业息差普遍收窄。据不完全统计，2017年A股上市银行中，有19家银行净息差减少，比如上海银行由2016年的1.73%降至1.25%；华夏银行2017年净息差为2.01%，较2016年的2.42%减少0.41个百分点等等。

对此，前述中信证券的报告指出，“得益于贷款高定价，（微众银行）息差远高于普通商业银行。”

谈及何以保持较高净息差，微众银行相关人士对《华夏时报》记者表示，“我行坚持轻资本、轻资产的业务发展模式，资本充足率较高，杠杆较低，支持生息资产的资金来源中，股东投入等无息自有资金占比高，也使相应的净息差呈现较高水平。”

上述人士还进一步分析指出，近一年来，随着客户和业务数据的不断积累，风险管理体系日趋成熟，收入覆盖成本的能力不断提升，该行已初步具备精细化分层定价能力，逐步降低优质客户贷款成本。

数据显示，2017年度“微粒贷”贷款平均利率已较2016年度下降45BP。

过度倚重“微粒贷”？

值得一提的是，不少人士指出，微众银行“成绩”如此亮眼，主要得益于其旗下的一款叫“微粒贷“的产品。

“微粒贷”于2015年5月在手机QQ上线，9月在微信上线，是微众银行面向微信用户和手机QQ用户推出的纯线上个人小额信用循环消费贷款产品。

根据腾讯公布的2017年业绩数据显示，截至2017年年末，旗下微众银行的无担保消费贷款业务微粒贷管理的贷款余额逾1000亿元。

“我行在‘科技、普惠、连接’的战略下，信贷产品以小额、分散、随借随还为特征，单笔收入极小，其中占总贷款近75%的‘微粒贷’，其产品形态系业内首创，利率定价策略需要审慎考虑风险覆盖、运营成本和渠道成本。”上述微众银行人士表示。

“微粒贷”自上线以来，笔均放款额稳定在8200元左右，加上随借随还，账期逐渐缩短，且不收取客户利息以外任何费用，因此近74%的单笔借款为银行带来的收入在100元以内。

不过，也有人担心微众银行是否过度倚重微粒贷？

对此，上述微众银行相关人士表示，“作为初创公司，稳扎稳打，在深入做好‘微粒贷’的基础上再发掘其他业务机会。目前，直通银行和消费金融已步入良性发展阶段，去年也取得了较快增长。”

他还进一步坦言，同时，该行作为技术引导者，随着成长、发展、壮大，后续会随着内部其他部门的优化、发展，会有更多业务单元崛起，年报收入结构会更趋于平均。

此外，一直以来，在资金来源上，民营银行能否突破同业负债的限制，开拓吸收存款渠道，亦备受关注。

微众银行董事长顾敏在2016年年报中就曾表示，该行负债结构仍然单一，存款和理财业务、小微企业金融服务等方面仍处于摸索阶段。

2017年年报数据也显示，至2017年年底，微众银行负债合计733.72亿元，其中吸收存款53.36亿元，占总负债的7.27%；同业及其他金融机构存放款项452.13亿元，占总负债的61.62%。

“微众银行在获客方面具备优势，不过负债来源有限（无实体网点，吸存能力较弱）则在一定程度上制约了规模的扩张，因此通过同业拆借的方式获取资金来源。”中信证券分析指出。