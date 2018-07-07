区块链预测搭上世界杯只赢不输背后藏何猫腻？

编者按：今年的俄罗斯世界杯异彩纷呈，随着德国、阿根廷、西班牙等一批传统强队爆冷出局，悲伤抑或兴奋的除了赛场内外的球迷，还多了另一群人——区块链“预测”市场的玩家们。

自2014年以太坊出现首个“预测市场”应用以来，以“区块链+预测”为主打的产品日臻兴盛。而在中国市场上，一些本土化团队，也在尝试挖掘这一市场，四年一度的世界杯则成为他们推广的绝佳机遇。《证券日报》记者调研发现，不少区块链预测类项目自世界杯开赛以来，活跃度急速提升。但是，这些“区块链预测”的平台是否合法？玩家们参与其中会面临哪些风险？近日，《证券日报》记者走进了“区块链预测”玩家群体，并与多位区块链行业的专家交流，以期还原这一市场背后的故事。

世界杯点燃区块链预测“引线”

宣称“只赢不输”难避博彩嫌疑

■本报见习记者 闫晶滢

在世界杯前夕，“区块链预测”成为了区块链行业的热词之一。有研究报告显示，截至今年6月份，全球“区块链+预测竞猜类”存量项目已达27个，市值逾18亿美元。2018年新完成众筹的预测竞猜类项目总数已超过60个。《证券日报》记者发现，这些打着“区块链+预测”旗号的平台正通过各种方式借着世界杯赛事“良机”进入球迷们的“视野”。

对于“预测”赛事结果，中国银行法学研究会理事肖飒律师指出，其实际上还有另外一面，那就是，有猜对的有猜错的，猜对的把猜错人的钱拿走。“引入了token（代币）之后，对一个事件结果的有奖猜测，具有赌博性质”。

众所周知，我国法律对严禁赌博的态度鲜明。但是《证券日报》记者发现，仍有一些团队尝试在国内以不同的形式推行“区块链+预测”项目，并借世界杯的机遇进行推广，这些“区块链+预测”本土化的“变体”，仍难以完全避开赌博嫌疑。

区块链预测本土“变体”

竞猜项目“只赢不输”？

随着微信提示音响起，某资深“币客”于先生拿起手机，屏幕上蹦出一条微信信息“XX，只赢不输的预测市场，邀请您参与预测话题”。根据该信息显示，其邀请参与的话题是“北京时间6月27日2：00韩国VS德国比赛的结果”，共有“韩国胜利”、“德国胜利”、“平局”三个选项。截至球赛结束，该场“预测”已有578人参与。

于先生参与的是国内某区块链团队推出的“区块链预测”项目。“我是无意间在一个区块链公众号上发现的这个项目，觉得他们推广的‘只赢不输，只赚不赔’的理念很有意思，就此入了场”。

何为“只赚不赔”？于先生向《证券日报》记者详细解释了该平台的“玩法”。在世界杯期间，该平台主推赛事项目的“竞猜”，玩家押注的“筹码”来自于该平台在去年“9.4”ICO禁令前发行的代币。在球赛结束后，押对赛事结果者可以平分奖池（奖池里的代币由项目团队投放），输家所投代币将暂时锁定，在锁定期过后可以交易，因此号称“只赚不赔”。此外，平台声称邀请好友参加还可提前解锁。“完全没有风险，只是等待让人比较焦急，代币全部冻结后我就会再入手新的代币。”于先生表示。

早在世界杯开赛之前，部分“预测市场”类区块链平台就打着“只赢不输、只赚不赔”、“稳赢百万福利”、“开启世界杯预测之旅”等旗号进行项目宣传。其中，不少的项目团队、项目公司主体都在国内，这些项目的宣传文章里都热情洋溢地写道，“持有相应代币便能参与预测，预测成功可瓜分奖池中的代币，得到预言之神的奖励，参与人数越多，奖池越大！”同时，预测失败也不会失去代币，而只会暂时被锁定。“完全没有风险，是一个只赢不输的预测平台！

由于我国法律对于严禁赌博态度严厉。一些国内团队在尝试落地“区块链+预测”项目时，会改变“预测”模式，从上述项目来看，与传统的“预测”模式不同，在该平台上进行游戏，其奖池来自于平台方提供的代币，而输家的损失并非在参与预测时投入的代币，而仅是代币交易的“锁定期”。平台相关负责人曾表示，该项目的预测在参与时是无风险的：“对赌博的界定是，赢家赢的钱全部来自输家，而且赢家的钱没有增量，为什么说我们的产品是无风险的？因为只赢不输，重点是不输，不会有人因为输了之后引起赌博的嫌疑。”

无输家即合法？

专家另有看法

然而，这样的项目真的完全合法合规吗？

对于“预测”市场，肖飒律师指出，其实际上还有另外一面，那就是，有猜对的有猜错的，猜对的人把猜错人的钱拿走。“引入了token（代币）之后，对一个事件结果的有奖猜测，具有赌博性质”。

肖飒律师对《证券日报》记者指出，输家没有直接损失并不能证明不属于赌博。赌博行为以行为人主观上是否有营利为依据，要看行为人参赌的意愿。从目前西方社会中经济的定义来看，赌博是指“对一个事件与不确定的结果，下注钱或具物质价值的东西，其主要目的是赢取更多的金钱或物质价值”。而代币作为虚拟货币，在一定条件下可以和法币兑换，因而可以认为是虚拟财产，具有物质价值，如果被冻结也可能会带来相应法币上的损失。所以不能说输家没有直接损失就不是赌博。

无论是博彩还是市场预测，都具有赌博的性质，而博彩和市场预测的区别之一在于：大家参与市场预测时，往往参与的是自己最不愿发生的结果；而参与博彩的时候，是去参与最希望发生的结果。在上述押注的行为中，下注者显然是基于赢的希望，因为具有博彩的意图。

此外，肖飒介绍称，我国对于“设局”的庄家或组织者给予严厉的法律打击，即刑法第303条第二款的开设赌场罪。在我国，开设赌场的法律后果是三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。1997年版的刑法条文要求开设赌场必须有“营利目的”，现在的条文已经没有这一要求。也就是说，在互联网上不赚钱，给人攒局赌博的也是犯罪行为。

“目前很多号称是预测类区块链项目，但其实就是赌博，境外也有很多类似的博彩项目。预测题目也不限于竞技类，如‘特朗普和希拉里谁会当选？’等，然后利用其发行的代币进行押注。无论是用法币还是代币，并不能改变博彩的本质。”北大光华管理学院金融系主任刘晓蕾指出，预测市场的行为比比皆是，无论是政府部门还是商业研究团队都有进行，其预测模型是与实体经济相结合的。但打着预测的旗号进行赌博行为，则不需要任何真实的预测或计算。

刘晓蕾认为，对于区块链“去中心化”能够减少人为操控、保证博彩数据的真实性等优势，实际上能够产生一定效果，的确解决了博彩公司暗箱操作、交易成本高等问题。但即使如此，目前我国仍然没有放开博彩业，在项目平台上推出“预测话题”并邀请持币人参与押注，押中结果者平分池内收益，这与网络赌博并无二致。

此外，刘晓蕾还表示，区块链技术本身与预测精准度无关。能够让更多的人参与到市场预测上来确实可能提高预测精度，但这并不一定需要使用区块链的技术。

区块链预测市场

的无序发展

事实上，以上这一类模式为国内“区块链+预测”模式的一个缩影。这些“区块链+预测”项目上马的背后，其大背景是“区块链+预测”市场的奔放无序发展。

今年以来，一家专注区块链投资的基金OK Blockchain Capital，在对“区块链”之于“预测”市场的意义进行了阐释时指出：区块链预测竞猜基于上链和智能合约模式带来的“不可篡改、去中心化”特性，可以建立更加透明的标准化预测竞猜规则，解决随机数字不透明、开奖规则不透明、资金运作不透明等问题，降低因平台跑路或庄家优势等带来的资金损失。另一方面，区块链因为智能合约的存在，极大地降低了运营和风控成本。

2014年，以太坊出现首个“预测市场”应用Augur；2017年，同样基于以太坊的预测项目Gnosis代币在开售后15分钟内一抢而空，彼时估值高达3亿美元。

据OK Blockchain Capital统计，截至2018年6月份，全球“区块链+预测竞猜类”存量项目已达27个，市值逾18亿美元（市值由以上交易所的预测竞猜类项目流通市值相加所得）。此外，2018年新完成众筹的预测竞猜类项目总数已超过60个。

但是，类似“区块链+预测”的项目由于其天生的“赌博”性质，普遍在全球受到严格的监管，甚至频繁被叫停。

事实上，如上述该报告所言，区块链技术能够对“预测竞猜”行业起到颠覆性的作用。然而，在将“预测竞猜”替换为“博彩”或“赌博”之后，上述内容仍然完全成立。同时，上述报告亦坦言，合规问题也是决定此领域项目发展的关键性条件。