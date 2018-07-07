连遭做空与机构撤离 陌陌直播依赖症怎么治

■本报记者 张杰 北京报道

移动社交工具陌陌正遭遇做空公司的全面质疑，该事件也被业界誉为继中国教育巨头好未来被浑水做空后的“第二例”。

日前，做空机构Spruce Point资本管理公司称，陌陌公司存在自我交易和虚报财务报告的问题，预计其股价将面临至少30%-50%的缩水风险。

虽然全资收购了竞品探探，但其快速发展的势头并不能摆脱业界对其发展的质疑。在陌陌不以正面回应做空背后，到底有什么发展隐情？

遭多角度做空

自从去年阿里通过减持套现超9亿美元后，处在风口上的陌陌似乎就没有消停过，而这一次陌陌更是上了热搜。

其主要原因是，做空机构Spruce Point资本管理公司报告称，陌陌公司存在自我交易和虚报财务报告的问题，预计其股价将面临至少30%-50%的缩水风险。

根据资料显示，2011年8月，陌陌以中国的泛社交泛娱乐平台定位上线。2014年11月8日在美国纳斯达克上市。

记者查阅Spruce Point对陌陌的做空报告发现，在Spruce Point长达70页的做空报告中，主要从多个角度对陌陌提出了疑问，而切入口是从去年陌陌有三名董事由于“个人原因”辞职。

Spruce Point在报告中表示，2017年11月2日，北京市工商行政管理局（SAIC）朝阳分局发布将陌陌列入经营异常名录的决定书，主要原因是“公示信息隐瞒真实情况，弄虚作假”，陌陌并未将此决定书进行披露。然而于同月27日，SAIC发布移除决定书，陌陌因更正了公示信息，随即被移出经营异常名录。除此之外，Spruce Point质疑称，陌陌有三名董事由于“个人原因”辞职，而时间恰恰发生在11月24日，具体原因陌陌并未作后续声明。

而对于陌陌上市之初的VIE架构，Spruce Point也对此进行了实例质疑，并直指陌陌有9家一级子公司及114家二级子公司未进行披露，此举显然有违在美国上市的公司要求。Spruce Point报告表示，通过对陌陌直播行业内的虚拟礼物利益链的分析，发现陌陌存在向某些公会（例如：琴岛文化）提供免费礼物来打赏主播的行为，这期间的财务操作流程迷雾重重，并怀疑其涉嫌进行可能存在的违法行为（例如：洗钱活动）。

除此之外，陌陌还涉嫌通过VIE结构投资Pokermaster（德扑圈），一个非法离岸赌博网站，Spruce Point猜测其有可能涉及运营：玩家可以通过购买虚拟芯片，通过APP应用参与纸牌赌博游戏，如果他们有离岸账户的话或者通过代理商，可以在中国撤出资金。

而对于前期陌陌收购探探的行为，Spruce Point认为收购探探不符合战略或估值逻辑。同时在这笔收购交易执行之前的很短的一段时间内将几个有限合作方纳入探探的VIE架构中显得不合理。Spruce Point认为这可能会揭露Pre-IPO交易中涉及到的内幕交易行为等等。

针对做空机构Spruce Point资本管理公司发布的做空报告，陌陌发表声明进行回应，称该报告中存在大量错误和不实内容。不过，《华夏时报》记者了解到，该回应并没有针对Spruce Point提出的具体问题作出分析和解读。

7月6日，接受《华夏时报》记者采访的相关人士表示，这只是针对投资公司的回应，对于为何不针对相关细节进行具体回复的原因，该人士仅表示一切以公告为准，并不愿对该事情进行更多回复。

高增长隐忧凸显

其实，作为国内最早上市的互联网社交平台之一，陌陌在上市之初也是行业的高速增长企业，并且，时至今日其增速也是行业的佼佼者。

据今年3月陌陌发布的2017年第四季度及全年未经审计的财务业绩数据显示，陌陌第四季度净营收3.864亿美元，同比增长57%。不按照美国通用会计准则计算，归属于陌陌的净利润为1.1亿美元，持续十二个季度盈利。

值得一提的是，与三年前上市初期相比，陌陌净营收增长了28倍，净利润增长了11.5倍，月活用户屡创新高。

在今年2月底，陌陌宣布将以新发行约530万股陌陌A类股票，以及6亿美元现金，收购探探科技（北京）有限公司。而数据显示，截至2017年9月30日，陌陌持有的现金、现金等价物和定期存款总额为9.497亿美元，以此计算，此次收购的价格已超过其存量现金的一半，堪称大手笔。

据记者了解，今年以来，特别是收购竞品企业探探之后，陌陌的股价走势确实异常，而且持续的上涨劲头更是超越了美国的本土公司。

资料显示，今年以来陌陌的股价走势强劲，不断创出新高，市值曾一度超100亿美元，涨幅超80%，力压美国约会软件Tinder母公司Match集团近25%的涨幅。

据悉，陌陌的主要营收，其主要是依赖直播。

根据财报显示，截至今年3月31日，陌陌一季度净营收为4.351亿美元，其中视频直播服务营收为3.715亿美元，同比增长74.8%，占比85.4%。

据悉，陌陌从2015 年9 月开始“直播现场”功能测试，于2015 年12 月正式发布直播平台。陌陌的直播业务以流水方式计入收入，直播业务在起步阶段获得了爆发式增长（2017年同比增长192%），并且在2017 年贡献了陌陌整体收入的84%。

虽然如此，但陌陌也面临高增长隐忧。

同时，截至一季度末，陌陌直播服务的付费用户达440万，同比增长7.3%，增值服务付费人数510万，同比增长18.6%。虽仍保持增长，但增速明显放缓。

除此之外，阿里巴巴等多个机构在近一年多时间内开始逃离陌陌。根据材料显示，自去年阿里通过减持套现超9亿美元后，今年5月份的数据显示，过去一年，投资方经纬中国减持了陌陌7.7%的股份，陌陌CEO唐岩减持比例为2.6%，红杉资本、云锋基金则以不足1%的股份，基本淡出了陌陌。

或许是受此次做空事件影响，美国时间7月4日，陌陌股价再次出现下跌。资料显示，美国时间7月4日，陌陌开盘价44.920美元/股，收盘价44.720美元/股，美股下跌0.650美元，跌幅1.45%，总市值88.61亿，市盈率24.128倍。

而此次陌陌遭遇Spruce Point的持续做空，是否会再度进一步拉低陌陌股价？对此，本报记者将持续关注。