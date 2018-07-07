无人巴士“阿波龙”量产 百度联手金龙出海日本

■本报记者 翟亚男 北京报道

7月4日，在第二届百度AI开发者大会上，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏再次爆出头条。

“去年11月，在百度世界大会上，我吹了一个牛，说2018年7月我们会有量产的无人车出现，那么现在已经7月份了，到底能不能实现呢？”现场，李彦宏对曾经许过的诺言信心满满。随后，其宣布全球首款L4级无人驾驶商用汽车金龙“阿波龙”第100辆正式下线，这意味着无人驾驶商用车量产破冰。据悉，“阿波龙”已拿到来自日本的商业订单，这也意味着我国自动驾驶电动车将首次“出海”。

作为百度的合作方，金龙汽车（600686.SH）虽未第一时间享受到舞台的光芒，却率先尝到了跨界合作的红利。消息一经发布，金龙汽车当天直线涨停。

商用车率先试水

“阿波龙”搭载了百度最新阿波罗（Apollo）系统，一看这个名字就能知道它是由百度和金龙客车联合研发的。这款无人驾驶小巴，没有方向盘、没有油门和刹车踏板、乘客可以围坐成一圈，并且“充电2小时，能跑百公里”。

“阿波龙”属于L4级自动驾驶巴士。大家常说的自动驾驶等级采用的是SAE（美国汽车工程师学会）制定的标准，L4即高度自动化：由自动驾驶系统完成所有的驾驶操作。根据系统要求，人类驾驶者不一定需要对所有的系统请求作出应答、限定道路和环境条件等。据介绍，“阿波龙”还将发往北京、雄安、深圳、福建平潭、湖北武汉等地开展商业化运营。根据已有的信息来看，这款无人驾驶巴士的主要应用场景是园区、小区这样的封闭式道路。在日本，阿波龙将被用于一些核电站内部的人员接驳，也会用于东京地区一些高龄化社区的穿梭接送。现场，李彦宏还展示了开发者借助Apollo在物流、工程、环卫、农业、公共交通、共享出行等九大作业场景的创新应用。

李彦宏表示，今天的“阿波龙”从机械结构上看起来是减少了汽车零件数，还没有驾驶位和方向盘。但实际上背后是 Apollo 开放平台的快速发展，仅 Apollo 托管在GitHub上的开放代码数量，在一年之内就增长了6倍。用百度自己的话说，阿波罗开放平台就是汽车界的安卓系统。伴随着“阿波龙”的诞生，百度在AI时代的两大开放平台DuerOS、阿波罗还公布了全新3.0版本。百度阿波罗平台的第100个合作伙伴、比亚迪董事长兼总裁王传福，也亲自到现场站台，足见阿波罗的影响力。根据百度此前的规划，其与江淮、北汽、奇瑞联手打造的L3级自动驾驶汽车，将在2019至2020年实现量产。

尽管这次“阿波龙”的出现引起了很大的轰动，但也有业内人士对此提出质疑。比如，阿波龙当前的应用场景是在特定的封闭园区内，这其实是相对简单的，并不是传统意义上在复杂的城市道路上实现自动驾驶的车辆。北京踏歌科技创始人兼首席科学家余贵珍则认为，特定区域有率先实现无人驾驶的优势，“比如说，有固定线路且运行速度相对较低，这样就降低了技术难度。这些场景里，车内没有司机，外面没有路人，保障无人驾驶安全运行会更加简单。”

金龙享跨界红利

金龙汽车与百度的合作，无疑为这家国内客车制造的老牌龙头企业增添了新的动力。金龙汽车对记者表示，自动驾驶产品的商业化落地区别于以往的客车运营模式，一种新型的生态运营模式将会被构建，到2030年自动驾驶将会产生万亿元级的市场规模，阿波龙将会是这一目标市场的先锋。

7月3日晚间，金龙汽车发布公告称，控股子公司金龙客车与SB Drive、百度日本公司签订《战略合作谅解备忘录》。三方将争取在2018年底或2019年初之前实现阿波龙（无人驾驶电动汽车）小批量供应日本运营，并探索在日本构建以阿波龙为核心产品的无人驾驶运营平台。其中，金龙客车负责阿波龙的开发、制造、当地售后合作伙伴培训和技术支持；定制首辆及后续其他阿波龙车辆出口日本；为SBD提供阿波龙运营的技术支持。

金龙此次的跨界合作，也将一扫之前的阴霾。在过去两年，遭遇补贴风波的金龙汽车，陷入了巨额罚款及苏州金龙被暂停新能源车推广资质的低谷期，金龙汽车业绩出现下滑。与2015年的高峰值相比，2016年亏损，2017年的产销量和营业收入同比下降了约三分之一。2016年，金龙汽车营业收入218.88亿元，同比下降18.66%；而归属上市公司股东净利润则为-7.2亿元，同比下降234.26%。而在此之前，新能源车一度是金龙汽车业绩增长的重要驱动。金龙汽车在2015年实现营业收入268.34亿元，同比增长25.22%，实现净利润 5.36亿元，同比增长115.33%，位居行业前列。其中，公司新能源客车销售1.84万辆，同比增幅达437.28%，占公司汽车总销量的21.2%。其中纯电动客车销量为1.23万辆，同比增长1041%。而新能源车销售总额为118.6亿元。彼时，在新能源汽车销售方面，金龙汽车和客车行业另一龙头宇通客车形成双龙头，且市场占有率在伯仲之间（2015年宇通客车新能源车销2.04万辆，营业收入140亿元）。

有了无人驾驶的加持，金龙汽车也开启了全新的战略布局。6月29日，金龙汽车董事会通过了稍早前公司发布的17.1亿元定增预案，该定增案已经通过了福建省国资委批复。按照计划，金龙汽车将募资7.75亿元用于收购旗下厦门金龙的剩余25%股权，剩余募资额约将全部用于新能源汽车及智能网联汽车相关项目。据悉，该项目研究内容包括智能网联、自动驾驶平台涵盖智能网联微循环纯电动客车、无人驾驶纯电动园区车、高级自动驾驶纯电动客车、高级自动驾驶纯电动铰接客车系列平台的研发；软硬件系统研发包含汽车电子化控制系统、自动驾驶软硬件平台、云端服务平台等。

强强联手、跨界合作，百度与金龙汽车仅利用一年多时间成功跨越了无人驾驶汽车的高门槛，诠释了自动驾驶发展的“中国速度”。