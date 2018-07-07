新浪科技> 互联网 > 正文

内忧外患广告停了 抖音“失声”

内忧外患广告停了 抖音“失声”
2018年07月07日 04:21 华夏时报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　广告停了，抖音“失声”

　　■本报记者 张杰 北京报道

在遭遇腾讯狙击后，处于野蛮生长期的字节跳动旗下的抖音再度遭遇政策的严管。在遭遇腾讯狙击后，处于野蛮生长期的字节跳动旗下的抖音再度遭遇政策的严管。

　　7月1日，抖音因投放侮辱先烈的广告被监管部门约谈，抖音方面表示，将暂停广告业务并进行整改。而今年字节跳动创始人、CEO张一鸣力推的海外市场也几乎同时陷入发展困境。

　　引发行业关注的是，抖音积极扩张的野蛮生长态势是否会因此挫败？在抖音持续跨越政策规范藩篱的同时，其一直推崇的单一的广告模式也正遭遇直面挑战。

　　内忧外患

　　抖音的野蛮生长之路似乎并不顺利，张一鸣的短视频社交梦想正遭遇直面的挑战。不仅是在国内，抖音在国外也遭遇基本类似情形。

　　7月1日，北京互联网信息办公室微信公众号“网信北京”发布消息称，国家网信办指导北京市网信办会同北京市工商局依法联合约谈抖音、搜狗等5家公司，针对抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，要求5家公司自约谈之日起启动广告业务专项整改。

　　巧合的是，此后的7月3日，抖音海外版TikTok在印尼遭到了封禁。而这距张一鸣晒出抖音出海战绩不足两个月。

　　对于此次抖音出海遭封的原因，是一则令人不适的视频。据报道，在网站change.org上，关于请求印尼通信与技术部封锁抖音的请愿就得到了超过12.5万人的支持。不过，印尼通信与技术部称，如果TikTok能够尽快清理平台，禁令可能会被取消。据悉，抖音在印尼的海外版TikTok应用程序仍然可以下载，但视频无法观看。

　　更火上浇油的是，抖音小程序“抖音好友”被封禁，微信的理由为“小程序抖音好友由于涉嫌违反用户数据使用规范，已暂停服务”。

　　7月3日，接受《华夏时报》记者采访的抖音负责人表示，我们认真落实监管部门的处罚决定，严格按照相关要求进行整改，并与同行一起，积极落实主体责任，学习宣传贯彻英烈保护法。

　　随后抖音实际控制方北京字节跳动方面表示，公司未认真审核第三方提供的关键词包，出现疏漏，并对推广团队总经理和项目负责人做出停职处理。

　　而由于在印尼市场发展遇阻，对于是否影响公司的国际化发展策略问题，7月5日，接受《华夏时报》记者采访的字节跳动相关负责人并没有具体的回复。

　　其实，这并不是字节跳动集团首次遭遇这类问题。

　　资料显示，今年3月，抖音因售假被媒体曝光，一些用户通过抖音展示“自制”化妆品的过程，贴上名牌商标，通过微信转账发货，形成了完整的黑色产业链。为此，抖音进行了专项整治，查删视频805个、封禁账号677个，添加违禁关键词67组。

　　4月10日，今日头条旗下的“内涵段子”客户端软件和相关公众号因导向不正、格调低俗等突出问题被永久关停，监管部门还要求该公司举一反三，全面清理类似视听节目产品。

　　4月18日，“抖音”涉嫌发布售假视频的舆情报道，北京市工商局也对该平台进行约谈。事后，平台第一时间将涉嫌违规内容采取删除、封禁措施。

　　对此，有业内人士对记者分析说，不顾政策底线式的野蛮生长，虽然使字节跳动集团在短暂期间内获得了一些利润，但这种野蛮生长的态势并不能长久，而且在政策严管之下也必将被逼到发展的墙角。

　　单一模式遭挑战

　　业内认为，在短视频行业毫无管束的肆意增长后，最终必将迎来政策的严管，在此影响之下，针对视频板块，字节跳动相对单一的营销模式也必将陷入困境。

　　根据资料显示，2018年初，随着今日头条（即字节跳动）对公司内部业务重心调整，抖音的月活用户迅速增长。第三方移动大数据服务商QuestMobile CEO陈超告诉记者，抖音2018年前两个月环比增幅接近100%，其月活用户量已超过1亿，是去重后今日头条用户的四分之一。

　　目前，短视频行业的商业模式仍然单一，广告仍是第一收入来源。

　　“如果广告业务暂停，将对抖音估值产生巨大影响。”有业内人士对记者分析说，虽然目前字节跳动在广告方面，吸引了大量品牌广告主和效果广告入驻。

　　记者了解到，广告是抖音的主要收入来源，其中效果广告占到90%以上。此次暂停广告业务对抖音而言，影响可能是巨大的，至少短期内是这样。

　　随着今日头条内部导流作用逐渐减缓，抖音月活用户的增速将不断放缓。业内人士表示，今日头条系用户规模已与互联网巨头百度相当，除非有产业并购或者产品内部重组，否则用户增长的天花板明显。

　　而在政策的持续严管之下，其广告效应也将遭遇最大的挑战，受此影响，抖音扶持的大量MCN机构和网络红人也将处在流失的困境。

　　资料显示，今年5月后，腾讯、微博等平台与今日头条系摩擦不断，前者期望扶持自身短视频产品的进一步发展，为MCN机构和网络红人提供了一定的支持政策。

　　业界人士向记者预测，抖音扶持的大量MCN机构和网络红人，因其运营风险，这些资源也可能转向其他平台。

　　在广告业务面临困境，元气大伤的抖音不得不开拓更多的商业模式。但直播能撑起抖音的商业野心吗？对此，本报记者将持续关注。

抖音广告业务
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有