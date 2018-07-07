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抖音“电梯舞”热传 暗藏安全隐患

抖音“电梯舞”热传 暗藏安全隐患
2018年07月07日 02:05 北京青年报
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　　抖音“电梯舞”热传 暗藏安全隐患

　　抖音“电梯舞”热传 暗藏安全隐患　　 短视频平台中有拍摄者上传“电梯舞” 平台回应对此类视频已做限制处理

　　有人在抖音发布“电梯舞”视频

　　近日，多段“电梯舞”视频在网络平台上热播。视频中，拍摄者跟着音乐的节奏，或是在直梯内蹦跳，或是站在扶梯中间跳舞，或做着其他搞怪的动作，引发不少人的担忧。北京青年报记者发现，目前有多段类似视频仍在平台上流传。抖音平台回应，有媒体反映的视频已经做下架处理，对已发布的此类视频全部不做推荐。相关专家指出，“电梯舞”不仅会给拍摄者本人带来一定危险性，也会对电梯设备造成影响，并影响其他人正常使用。

　　“电梯舞”热传引担忧

　　近日有媒体报道，“电梯舞”在部分短视频平台上热传。视频中，有人在直梯门开着的情况下，先后伸出两只脚试探，进入直梯后，又有多人在电梯内跟着音乐的节奏跳动。在其他视频中，还有人用脚干扰电梯门的正常关闭。有专家对此指出，在电梯内跳动，会造成电梯超载装置的误动作，也有可能造成门锁与门道之间的碰擦并造成故障，以及其他的误动作，甚至可能造成电梯困人。

　　北青报记者注意到，不少网友也表达了对此类视频的担忧。李先生对北青报记者称，他之前在抖音等平台上也看到过“电梯舞”视频。李先生认为，电梯一般都为公共设备，跳舞不仅会给个人生命安全带来隐患，拍摄者也应该为其他人的安全考虑。还有网友认为，如果未成年人看到，会造成非常不好的影响。

　　拍摄者靠扶梯逆行“吸眼球”

　　昨天，北青报记者在抖音上看到，除了有人在直梯内跳舞外，还有多段视频中，有人在扶梯上逆行跳舞。在张路（化名）拍摄的视频中，他在上行扶梯的底部逆行，双手还跟着音乐节奏做着动作。张路对北青报记者称，当时他觉得“闲的没事”，就拍摄了一段电梯上跳舞的视频，自认为“没有危险”。他在抖音上已经积累了一万多名粉丝，其中不少人看到视频后留言认为“很危险”，并称已经举报。在张路的视频下，北青报记者看到有一行小字提醒：“该作品可能包含危险动作，无安全防护情况下请勿模仿。”

　　在扶梯上拍摄过类似视频的王琦（化名）则称，她在看到其他人拍摄了电梯舞之后，在抖音上也上传了一段视频，她称拍视频时只是觉得很新奇，没有过多考虑安全问题。

　　此外，北青报记者看到，抖音上还有拍摄者在扶梯上“花式上行”，还有人跨站在直梯的门两边跳舞。

　　昨天，北青报记者从抖音处了解到，相关视频已经做下架处理。从今年2月开始，抖音就已经对此类视频做了限制处理，如在抖音发布，都无法通过审核。对已发布的此类视频全部不做推荐。

　　专家表示“电梯舞”会带来安全隐患

　　对于“电梯舞”在网上热传的现象，北青报记者昨天联系了北京特种设备协会的韩再学秘书长。韩再学介绍，乘梯人首先应该遵守相应的规范，例如应该直立站立，扶梯上应手扶传送带，直梯中也应保持平稳站立。

　　但如果在电梯上跳舞，首先会影响跳舞者本人，“跳舞是很危险的，扶梯上行时不稳定，会对人的重心造成影响，带来一定的安全隐患。扶梯本身的梯级高度和楼梯高度也有差别，人在扶梯上向上走是很不舒服的。”

　　其次，跳舞也会影响电梯设备运行。韩再学解释，电梯内包含一系列的自动系统，人在电梯内产生的震动也会影响安全连锁装置。此外，站在电梯上拍跳舞视频也会干扰其他人的正常乘梯，甚至也会使其他乘梯人产生畏惧等心理。

　　韩再学认为，部分年轻人为了吸引眼球拍摄相关视频并不值得提倡，也是一种不文明行为。建议公共场所内巡查人员看到后及时提醒，同时市民也应自觉遵守相关规定，文明乘梯。

　　文/本报记者　 郭琳琳　线索提供/朱先生

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