加州最强网络中立法案获得主要立法者支持

新浪科技讯 北京时间7月6日晚间消息，美国加州一些主要的立法者今日表示，针对该州之前提出的一项网络中立性法案，他们已经达成一致。

今年3月，旧金山市的加州议员、民主党人斯科特·威纳(Scott Wiener)提出了一份修改后的网络中立性法规。该法规基于奥巴马执政期间在2015年由美国联邦通信委员会(FCC)通过的网络中立性法规。

新法规被视为最严格的网络中立性法案之一， 禁止互联网服务提供商在加州范围内降低网络访问速度，或是屏蔽某些网站、在线服务。同时，该法规还阻止运营商向想要快速接触消费者的在线网络公司通过向运营商付费来为其提供优先权。

去年12月份，现由共和党人领导的FCC投票废除了2015年提出的网络中立性法规，称该法规损害了电信运营商的创新和投资。

在美国，加州并不是唯一一个考虑为网络中立性立法的州。有超过一半的州，包括纽约州、康涅狄格州和马里兰州在内的都准备立法保护网络中立性。

相比之下，此次威纳提出法案似乎走得更远，它不仅包含之前FCC通过的法案的内容，还明确禁止运营商达成对某些网站和服务存在“经济上存在歧视”的交易。

有分析人士称，如果维纳提出的法案最终通过并写入州法律，则运营商们肯定会在法院提出诉讼。运营商可能指出，该法案与联邦法规不符，违背了美国宪法中相关规定。(李明)