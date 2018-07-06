Netflix和亚马逊争抢印度流媒体服务市场

新浪科技讯 北京时间7月6日晚间消息，国外媒体今日发表文章称，Netflix和亚马逊目前都在国外市场积极寻找新用户，它们不约而同地将印度市场作为下一个重要战场。

印度曾是一个互联网基础设施不完善、家庭收入较低的市场，但最几年，这个全球第二大互联网市场展示出了极大的发展潜力。

上个月，Netflix刚刚在印度市场推出了两部电影《方寸之爱》(Love Per Square Foot)和《爱欲四重奏》(Lust Stories。今日，Netflix专为印度市场而打造的原创剧《神圣游戏》(Sacred Games)正式上映。

很快，亚马逊也将在印度市场上映《Comicstaan》，这将是亚马逊在印度市场的第四部原创剧。此外，亚马逊高管还透露，还有7部原创据正在创作中。

Netflix和亚马逊均于2016年进入印度市场，除了彼此公司之间的竞争，两家公司还面临着强大的本地竞争对手。

印度流媒体视频市场的领导者是Hotstar，由21世纪福克斯旗下Star India所拥有。据预计，Hotstar当前在印度按需流媒体服务市场的份额约为70%。Hotstar在印度拥有1.5亿月活跃用户，而Netflix还不到100万。

除了本土竞争对手，有报道称，中国互联网巨头阿里巴巴和Facebook也计划进军印度流媒体服务市场。(李明)