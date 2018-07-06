美容服务在线预订平台Booksy完成1320万美元B轮融资

中国的Booksy在哪里？我猜万千女性在等待。

原标题：一键搞定美容预约，Booksy获1320万美元B轮融资

来源：36氪

作者：施安

今日，36氪曾经报道过的美容服务在线预订平台Booksy宣布完成1320万美元B轮融资，Piton Capital领投，Open Ocean以及Sebastian Kulczyk，Zach Coelius等著名投资人参投。

Booksy创立于2013年，总部位于美国，创始人Stefan Batory和Konrad Howard曾开发过波兰最成功的打车软件iTaxi。在价值1500亿美元的全球美容行业中，Booksy以移动端优先为特色，率先在业内打响了品牌。

能够在一年之间迅速获得千万美元的B轮融资，Booksy解决了以下几个关键点：

对顾客来说——

1、24小时线上预约，省去客服沟通

美容院或美容师通过Booksy的移动App界面设置日历，列出他们可预约的时间，顾客一目了然，任何时间，直接选定美容师和时间即可。这相比于在Yelp或大众点评上，赶在营业结束前打电话咨询客服，节省了很多时间和精力。

2、社交软件中直接预定，无需跳转

能在行业中快速占领用户心智，Booksy注重优化渠道策略。在Instagram，Facebook，Google，Yelp等热门社交软件和平台上，均接入了Booksy的应用程序，顾客可直接预订和支付。

并且，为了把安装量转化为实际预订量，Booksy与AI自动化管理工具研发商Bidalgo合作，利用其AI技术，优化所投放的视频广告，激发用户共鸣，将装机量到预订量的转化率提高了40%，成本大幅降低。

3、个性定制，“猜你喜欢”

利用人工智能技术，Booksy会确定每个顾客的消费模式，帮助他们选择最合适的日期和最喜欢的美容师。

对商家来说——

1、免去电话打扰，让美容师专心服务

由于在前端直接解决了顾客的预约问题，美容师在每个时间段内都可以专心服务自己的顾客。

2、客户管理数据一键导出

除了最基础的预约功能，Booksy还提供自动化营销、客户关系管理、库存管理、零售终端、员工薪金管理等一系列功能，帮助商家以数字方式管理他们的客户数据库，优化客户满意度。

3、省去平台方单笔额外抽成

在收费上，不同于很多预定平台收取单笔交易提成，Booksy按月向商家收取订阅费用后，便不再额外收费，提高了商家将客户带到平台的意愿。同时，根据不同商家的业务规模，建立多个收费标准层级，让Booksy争取到很多小商家的青睐。

Booksy在每个市场都有本地竞争对手，如美国美容业O2O鼻祖StyleSeat，欧洲的Treatwell，巴西的Vaniday以及波兰的LadyTime。

而总结来说，Booksy的核心差异化就在于，利用AI技术，用简单的操作和智能的系统，同时节省商家和顾客的时间，让美容这件本来就很放松的事，变得更加让人心情愉悦。

下一步，Booksy将利用B轮资金推动全球业务增长，招募知名AI人才优化技术服务。