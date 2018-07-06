苹果Apple Music美国用户数量已超越Spotify

新浪科技讯 北京时间7月6日晚间消息，国外媒体今日援引业内人士的消息称，苹果公司流媒体音乐服务Apple Music在美国的用户数量已经超越Spotify。

该报道称， Apple Music和Spotify在美国的用户数量均已超过2000万，但Apple Music要略微领先。出于保密因素，该业内人士并未透露两家公司具体的用户数量。

《华尔街日报》今年2月曾报道称，苹果Apple Music在美国市场获取用户的速度要快于Spotify。据预计，Apple Music在美国的用户涨幅约为5%，而Spotify约为2%。

基于该数据，《华尔街日报》当时曾预计，Apple Music美国用户数量有望在今夏超越其最大竞争对手Spotify，后者是瑞典一家流媒体音乐服务提供商，今年4月刚刚上市。

有报道称，Apple Music用户增长速度较快，部分是因为消费者手中的苹果产品数量越来越多。在《华尔街日报》2月份发布这篇文章后，苹果随后又推出了HomePod智能音箱。

苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)今年5月曾表示，Apple Music全球用户数量已突破5000万，这其中既包括付费用户，也包括免费用户。

相比之下，截至今年3月底，Spotify在全球范围内拥有7500万付费用户。Spotify全球活跃用户数量至少为1.7亿。(李明)