女主播直播时报警称被强奸！结果自己被警方拘留

原标题：女主播直播时报警称被强奸！结果自己栽了……

来源：南方都市报

本周二（7月3日）晚上，在某网络直播平台，广东揭阳一名女主播陈某萍直播报警求助，称有一名男子7月2日晚在该女子家中对其欲行不轨。然而，经揭阳市东兴派出所民警连夜调查，发现事情并不简单……

正在直播中报警的陈某萍。

7月3日22:30左右，在网络直播中，陈某萍拨打110报警，自称7月2日晚留宿一名男性朋友，结果遭到他的强奸，当时有超过1000人在关注该直播。随后陈某萍还到东兴派出所报警，并全程进行网络直播。接到报警后，民警立即介入调查。

南都记者向东兴派出所民警陈两胜了解到，警方接到陈某萍报称，7月2日23:00左右她通过微信联系到了男性朋友陈某龙一起宵夜吃烧烤，直到3日凌晨两人一同回到她家，说好分房而睡，而陈某龙却强行和她发生关系。

为进一步了解情况，民警找到了陈某萍指认的男性朋友陈某龙。对于陈某萍报警所称之事，陈某龙坚决否认。

陈某萍指认其男性朋友陈某龙强奸她。

面对民警多方询问调查，陈某萍才坦言她报警的内容是虚构的。办案民警陈两胜告诉南都记者，原来，7月3日凌晨陈某龙送陈某萍回家后坐了一会儿就走了，并未与其发生关系。第二天，陈某龙在网上发表有关陈某萍的言论并将其拉黑，引起陈某萍不满，于是陈某萍就在网络直播报警被他强奸。

据了解，目前，因涉嫌虚报警情、网络造谣造成严重影响，陈某萍被警方行政拘留合并执行20日并处罚款。

女主播陈某萍因涉嫌虚报警情、网络造谣造成严重影响，被行政拘留。

“当时我们确实很忙，值班室里都在处理案件，当晚后来又接了3个警情。”陈两胜说。警方提醒，虚报警情、骚扰110，将严重浪费公安机关的时间和警力资源，并可能使真正需要紧急援助的人得不到及时的救援。



