来源：网信上海微信公众号

根据网民举报，上海市网信办核查发现“第一弹”网站存在宣扬法西斯主义、德国纳粹等内容及衣着暴露、性暗示等低俗庸俗内容，危害社会公德和民族文化传统，违背社会主流价值观，对网上舆论生态造成恶劣影响。

“第一弹”未落实网站主体责任，对内容监管和审核缺位，导致违法违规信息传播，严重干扰了网上传播秩序。上海市网信办依据《网络安全法》《互联网信息服务管理办法》等法律法规，责令“第一弹”进行全面整改，从2018年7月6日20:00起，关闭网站及手机客户端“情感&日常”“宅物”“COS”“百合”等4个问题严重的版区7天，彻底自查自清存量违法违规信息和低俗不良内容，杜绝类似情况再次发生。

上海市网信办负责人强调，网络空间不是法外之地，网站运营者要依法依规从事互联网信息服务，上海市网信办将继续加大互联网传播秩序整治力度。欢迎广大网民据实举报，共同维护良好的网络舆论生态（上海市互联网违法和不良信息举报中心举报网站：http://www.shjbzx.cn/，举报电话：021-55056666）。（本文原题为《上海市网信办责令“第一弹”关闭问题版区7天》）