新浪科技> 互联网 > 正文

直击|携程等回应一嗨私有化：基于战略协同提升报价

直击|携程等回应一嗨私有化：基于战略协同提升报价
2018年07月06日 18:01 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 7月6日下午消息，针对日前开曼群岛法院判决携程等阻挠一嗨租车私有化一事，Ocean Link与携程联合体（下称“Ocean联合体”）一位发言人表示，“最近，我们关注到了有关开曼法院判决的报道。我们会采取进一步动作，积极推动一嗨租车的私有化进程。”

　　今年4月，一嗨租车宣布与Teamsport Parent达成并购协议，后者将以每股ADS 13.50美元收购一嗨租车。随后，携程向开曼群岛大法院提交请愿书和禁令救济，要求一嗨租车董事会下属的特别委员会评估私募股权公司Ocean Link与携程给出的每股ADS 14.50美元的初步非约束性报价。

　　日前，开曼群岛法院驳回了携程对于一嗨租车私有化的相关诉讼，认为携程的指控没有事实依据。

　　Ocean联合体一位发言人则对比表示，“最近，我们关注到了有关开曼法院判决的报道。我们会采取进一步动作，积极推动一嗨租车的私有化进程。”该发言人还表示，“而且，一嗨租车是携程重要的合作伙伴之一，我们看好中国租车市场未来的发展前景。”

　　公开资料显示，Ocean联合体拥有一嗨租车33.2%的投票权。Ocean联合体还在6月30日将报价提高为每股ADS 15.5美元。

　　“我们的报价是基于一嗨租车长期价值来看的。”上述发言人解释，“与欧美成熟市场市场相比，中国租车市场具备更大的增长空间。同时，一嗨租车在战略转型上，也具备可想象的空间，比如连锁加盟、平台模式、流量导入、车辆使用率提升等。一嗨作为携程租车平台上的重要供应商，与携程有众多潜在的协同效应可以进一步挖掘。”

　　“因此我们认为Teamsport目前每份ADS 13.5美元的报价没有真正反映一嗨的潜在价值。”该人士表示。(张俊)

携程私有化
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有