直击|携程等回应一嗨私有化：基于战略协同提升报价

新浪科技讯 7月6日下午消息，针对日前开曼群岛法院判决携程等阻挠一嗨租车私有化一事，Ocean Link与携程联合体（下称“Ocean联合体”）一位发言人表示，“最近，我们关注到了有关开曼法院判决的报道。我们会采取进一步动作，积极推动一嗨租车的私有化进程。”

今年4月，一嗨租车宣布与Teamsport Parent达成并购协议，后者将以每股ADS 13.50美元收购一嗨租车。随后，携程向开曼群岛大法院提交请愿书和禁令救济，要求一嗨租车董事会下属的特别委员会评估私募股权公司Ocean Link与携程给出的每股ADS 14.50美元的初步非约束性报价。

日前，开曼群岛法院驳回了携程对于一嗨租车私有化的相关诉讼，认为携程的指控没有事实依据。

Ocean联合体一位发言人则对比表示，“最近，我们关注到了有关开曼法院判决的报道。我们会采取进一步动作，积极推动一嗨租车的私有化进程。”该发言人还表示，“而且，一嗨租车是携程重要的合作伙伴之一，我们看好中国租车市场未来的发展前景。”

公开资料显示，Ocean联合体拥有一嗨租车33.2%的投票权。Ocean联合体还在6月30日将报价提高为每股ADS 15.5美元。

“我们的报价是基于一嗨租车长期价值来看的。”上述发言人解释，“与欧美成熟市场市场相比，中国租车市场具备更大的增长空间。同时，一嗨租车在战略转型上，也具备可想象的空间，比如连锁加盟、平台模式、流量导入、车辆使用率提升等。一嗨作为携程租车平台上的重要供应商，与携程有众多潜在的协同效应可以进一步挖掘。”

“因此我们认为Teamsport目前每份ADS 13.5美元的报价没有真正反映一嗨的潜在价值。”该人士表示。(张俊)