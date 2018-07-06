上海暂时叫停网约专车内卖食品 将会同专家进行研究

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原标题：上海暂时叫停网约专车内卖食品，将会同专家研究这一业态

澎湃新闻记者 邹娟

和出租车内卖零食一样，7月6日，上海市浦东新区市场监管局叫停了网约专车卖食品。

此前据媒体报道，出租车内销售零食被叫停后，今年6月，上海一些网约专车也开设了类似的销售服务，其中包括卖食品。

据上观新闻报道，专车上这一新服务，是在驾驶座和副驾驶座中间的置物箱上固定了一个托盘，托盘内是可供销售的食品，大部分是饮料，还有一些预包装点心。这些食品除了原本的包装外，还有一个一次性塑封袋。而托盘底部有几个USB接口和一个照明灯开关，可以供乘客给手机等电子产品充电或对车厢后部进行照明。

发起这一新服务的公司名为“魔急便”，是来自北京的创业公司，从去年11月起在杭州的网约专车上提供类似服务，今年6月将相关服务引入上海。该公司注册名称为“北京魔购科技发展有限公司上海分公司”，注册地在上海自贸区，经营范围包括网络科技、信息科技、物联网科技、食品、日用百货、化妆品等；食品经营许可证由浦东市场监管局颁发，主体业态是“食品销售经营者（商贸企业，批发兼零售，含网络）”。

7月6日，澎湃新闻记者从浦东新区市场监管局获悉，上述公司虽然有食品经营许可证，但与之前出租车上销售食物类似，专车上销售食品同样有食品安全本身以及行车安全双重风险。此前，市场监管局已给该公司下发过整改通知书。

7月6日，浦东市场监管局再次约谈该公司，告知相关风险，并暂时叫停这一服务。接下来，市场监管局也将会同专家，对这一业态进行进一步研究。