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独家|苏宁拟进军二手房市场 无论房价服务费统一9999

独家|苏宁拟进军二手房市场 无论房价服务费统一9999
2018年07月06日 17:10 新浪科技
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苏宁有房科技有限公司工商信息苏宁有房科技有限公司工商信息

　　新浪科技讯 7月6日下午消息，新浪科技独家获悉，苏宁已于近期布局二手房中介业务，称“无论房价，统一收取9999元服务费”，该业务目前处于内部测试阶段，最快将于7月底上线。苏宁官方未对此事进行评价。

　　新浪科技查询国家企业信用信息公示系统发现，苏宁于今年5月初成立了苏宁有房科技有限公司，注册资金1000万，股东为苏宁易购集团，主要成员为苏宁易购总裁侯恩龙。

　　相关人士透露，苏宁内部给这项业务的定位是“没有中介且信息透明的真实房屋交易平台”，目前正处于测试阶段。上线后，该业务将有别于链家等传统房屋中介。

　　例如，传统中介收取手续费多为2.4%，而苏宁有房一律收取9999元服务费，该费用包括三方面：第一，有专人进行风险告知、权证、法务支持等；第二，苏宁将在房产局周边设立签约中心，提供签约、贷款及过户等服务等；第三，房产频道提供房源咨询等。

　　“让买家直接联系卖家，没必要找中介了”，该人士称，苏宁有房将完全信息透明，可以查询到卖家信息及电话，双方自行洽谈。该业务最快于7月底上线，前期以南京市为主，后期将发展到全国主要城市。(韩大鹏)

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