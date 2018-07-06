央行打击虚拟币平台 币安网等交易平台已被屏蔽

新浪财经讯 7月6日，加密货币交易平台之一，币安网站已被相关部门屏蔽，无法打开。

中钞区块链技术研究院院长张一锋表示，目前我国虚拟货币领域清理整顿工作进展及成效如下：

防范和化解虚拟货币领域风险，自2017年9月起，人民银行会同相关部门在互联网金融风险专项整治工作框架下，指导地方政府清理整顿比特币等虚拟货币交易场所和ICO活动。

经过稳妥有序地组织推进，各地搜排出的国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO交易平台基本实现无风险退出；以人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上，下降至不足1%，有效阻隔了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国的消极影响，避免了一场虚拟货币泡沫，得到社会各界高度认可，引领了国际监管趋势。

他表示，近期人民银行在前期清理整顿境内虚拟货币交易场所和首次代币发行融资（ICO）活动取得初步成效的基础上，针对相关非法金融活动的新变种与新情况，会同相关部门采取了一系列针对性清理取缔措施，防范化解可能形成的金融风险与道德风险。

一是组织屏蔽“出海”虚拟货币交易平台。截至2018年5月，110个网站（包括火币网、币安网等交易平台）已被屏蔽。

二是从支付结算端入手持续加强清理整顿。多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。目前支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。

三是果断打击ICO冒头及各类变种形态。密切监测、加强研判，打早打小、防患于未然，向市场传递更为明确的监管信号。

四是积极进行风险提示与舆论引导。会同中国互联网金融协会通过多种渠道和形式提示民众高度警惕虚拟货币相关活动的风险与危害。五是对于各类伪虚拟货币以及相关的非法集资、诈骗、传销等活动，积极支持配合公安机关依法严厉打击。据公安机关统计，近年来共立案侦办虚拟货币类违法犯罪案件近300余起。