李笑来回应录音门:没有骂用户傻逼 录音者真的有问题

新浪科技讯 7月6日下午消息，李笑来发文回应“录音门”，称没有骂散户傻逼，无论是私下里还是公开场合，都不会使用“韭菜”这个词。

李笑来解释称，录音里说的“我帮着量子链卖了六个月的’空气币’”。这里的“空气币”是带引号的，量子链现在不是空气币。

李笑来称，几乎每时每刻，都觉得之前的自己很傻逼。并表示自己私下经常讲脏话，并不认为私下说粗话是什么坏事。

李笑来表示，被曝光的录音是与厦门区块谷总经理吴子龙夫妇会面的时候，他们俩偷偷录音的，希望这对夫妇能看到这个事是他们夫妇俩真的有问题。

以下为李笑来文章全文：

笑来也有话要说…… 兼感谢理解我的朋友们

这两天很多人问我，被录音的感受，我的回答都是一样的：

自己傻逼呗。

几乎每时每刻，我都觉得之前的自己很傻逼——这事儿我公开都说过。什么“人设崩塌”之类的评价，肯定不是了解我的人做出的，我哪里有什么人设啊？我被如此这般大量关注才几天啊？人设个屁啊！

我本来就是个粗人，私下经常讲脏话，只不过我不笨，我读书很多，思考很深，会写清楚的文章，也会做有意义的演讲。我个人并不认为私下说粗话是什么坏事，当然，公开讲粗话确实不好，因为那会影响太多人的心情，也不礼貌。

被“曝光”的那段录音，应该是在2018年2月4日。当天是厦门区块谷总经理吴子龙夫妇来找我的时候，他们俩偷偷录音的——我自己当然不知道在被录音，所以，理论上来讲，我并无意对着大众喷脏话，而当场听的两个人，也知道我的脏话并不针对谁。

被录音，被传播，还被有意曲解，当然不爽，而吴子龙夫妇把我出于好意的私下谈话录音并放出去，也非常缺德，然而，此人还在我的微信通讯录上，为什么呢？因为我希望这对夫妇能看到这个事儿是他们夫妇俩真的有问题。

易理华还在硬币资本的时候，主张要做个收费群——就是后来大家所知道的“600ETH”群，在当时的环境下，我觉得也挺好，就同意了（只不过当时就说好，群内的人在一年内若是赚不够600ETH的话，是要退这600ETH的）。

春节前后，易理华被发现做老鼠仓之后（此事有人证和物证），我采取了息事宁人的态度，跟他聊了一下，他自己选择“安静地离开”；而我也并不想撕破脸。当时我还安慰自己“在这样不正常的世界里，年轻人很容易遇到被扭曲的境遇”，认为“他只不过是着急赚大钱而已”，所以，“一不小心用力过猛，动作变形”……

当然，后来证明我对此人的想法和做法都是错的。此人在明知自己即将要离职的情况下，以硬币资本合伙人的身份建立了一个小密圈，前后收了将近一千万人民币。面对几乎同样一拨人，想要证明自己是对的，就要证明对方是错的，这也许是他的思路。所以，一路下来，易理华开始视我为敌人，四处说着一些阴阳怪气的话，煽风点火。再后来就是可怕的熊市了——之前的行情下行，被普遍认为是大市调整而已，春节期间搞得鸡飞狗跳的三点钟群，就是市场理解的表现……

其实很少有人真正听完录音的，绝大多数其中被曲解的地方，我看着都觉得神奇。

事实一：李笑来没有骂散户傻逼

录音里，我脏话连篇，但，对于散户的评价，我是这样说的：

“……不要骂散户傻逼！散户最牛逼……”

事实上，无论是私下里还是公开场合，我都不使用“韭菜”这个词，因为这个词本来就是莫名其妙的——从来就没有人能够清楚定义自己口中的“韭菜”究竟是什么？难道，在交易市场上，赚到钱就是庄家，赔了钱就是韭菜？

整个录音里，我从来没有用过“韭菜”这个词，更谈不上“割韭菜”这个词——这个词从来就不在我的语言使用范围之中。第一个在这段录音里能找到我说了韭菜两个字的人，我就送它两万块钱，说了几次，我就送他几倍。如果你完全找不到“韭菜”两个字，那么你就要想想了，是不是有人用心险恶，用各种惊悚的标题栽赃李笑来的谈话内容？（我都怀疑会不会有人因为我这个承诺剪辑录音硬插进去很多个“韭菜”？）

事实二：李笑来说的话是“不要盲目相信价值投资”

我的原话是，“不要盲目相信价值投资”。有没有“盲目”这两个字，句意天壤之别啊！

这个也不是我从来没有公开过的观点。投资是有时限的，不是“永远不退出”的，看长期，看短期都是投资，但，每个人的判断理解不同，于是，“盲目相信价值投资”的人一定会吃亏。国内股市里有一个段子：“如果有一个人跟你讲价值投资，那么他肯定已经被套牢了很长时间……”

而且，谈话中我举例说得很清楚，我的选择是比特币而不是莱特币，是EOS而不是以太坊，身体是很诚实的，无论是谁都一样。

事实三：以下一段话，是吴子龙说的，不是李笑来说的

这段话被标题党们拿来拼命做文章：

这样也更好地把至少把全国的社群再整一遍。很多也邀请我们过去，但是我们比如说公信宝的总部我们会去，因为我们可能思路还是停留在比如类似公信宝，我们会把它讲成一个成功的案例。然后呢有三个阶段嘛，第一个是关于区块链的一个讲解，第二个是讲成功案例，第三个会推一些新项目。所以按照这样的逻辑讲下来，但是如果说第三个新的这个项目一定要成为我们主打的这个项目！所以说我们全国社区巡回一回，才有我们的价值所在。

这是吴子龙夫妇想做的事情，他们是做代投服务的，但他们手里没有项目，没有技术，所以来找我。我呢，就分享一下我的看法，希望对他们有帮助。而项目也好，技术也罢，说实话，还真不是想给就能给出去的，所以，此人后来我再也没见过。朋友们听说之后，都骂我傻逼，跟什么人都那么实在，都劝我以后不要接触太多人了，但，我觉得吧，自己傻逼就傻逼吧，我还是得按照我原来的样子活下去，是不是？

事实四：量子链现在不是空气币

这个事儿有必要澄清一下。录音里我说，“我帮着量子链卖了六个月的’空气币’”。这里的“空气币”是带引号的。说话的当时，我是有手势的，就是用两只手比划引号那个手势。听过我演讲的人知道，我经常使用这个手势。

最初那六个月里，量子链还没有主网上线，所以只能用ERC20代币，所以，当时外界就把量子称作“空气币”，但我是知道他们有代码的，也请人审查过一部分，所以，我知道他们不是真正的空气币。并且，事实是，帅初没有跳票，到了去年九月份，主网也真的上线了……这就好像EOS最初也被称为空气币，但主网上线了，并且还真的是原创，还如何被称为空气币？

以上。

到这里有必要说说陈伟星了。在六月末的时候，我委托律师在杭州互联网法庭对他发起了起诉，起诉他诽谤。在他上蹿下跳胡说八道的时候，我一直没有跟他对骂，只是要求他提供证据，否则他就是诽谤，并且在微博上给他24小时准备证据。72小时过后，我向法院提出了诉讼。用法律保护自己，是很艰难的，但，我也别无他法。

陈伟星这种人，其实真的是很难对付的，因为他总是高举着“正义的大旗”，跟他对着干，就好像是我要跟正义对着干似的……行业需要公开透明，这事儿谁都知道，这事儿谁都同意，可问题在于，他每次撕咬的时候，都搞得好像我要是反对他，就是反对行业公开透明似的——可问题是，我真的赞同行业公开透明。

这也是陈伟星的一贯手法。陈伟星搞了个“打车链”，然后四处宣讲，面对媒体，他是这么说的：

陈伟星：如果我做打车链失败了，可能是整个行业的失败

扯虎皮拉大旗，说的就是他这种人。他不是有幻觉，觉得“我一闭眼睛，世界就黑暗了”，而是清楚地知道怎样利用“光明正大”的说辞让自己身处所谓的“不败之地”。

然而，时间是最犀利的。时间久了，这种人的真面目就会露出来。陈伟星的打车链白皮书发布一周都不到，链塔智库发布评估报告，直指VVShare的代币价值体系违背经济学原理。

（1）并未解决行业痛点，多场景间缺乏共性。

（2）代币价值体系违背经济学原理。

（3）自创共识机制，实用性待考察。

（4）代币总量过大，未公布锁仓计划。

（5）项目处于早期阶段，进展不明确。

（6）团队信息披露不足。

综上，VVShare项目与区块链技术结合必要性不高，项目可行性不明确，同时信息披露不足，代币价值体系违背经济学原理，需要警慎对待。

这次链塔智库的评估，印证了我一直以来的看法，陈伟星根本不懂区块链，并且根本不懂如何认真做事。

然而，一部明显是公正客观的评估报告，由于是关于陈伟星自己的项目的，突然之间，陈伟星发现正义的大旗不在自己手中，就开始直接发疯了：

“7月5日，链塔因《“打车链”VVShare白皮书评估报告》与VVShare发起人、泛城控股创始人陈伟星产生意见冲突，链塔分析师尝试与陈伟星就VVShare项目进行沟通，很遗憾，陈伟星似乎对自己发起的项目探讨兴趣不大，在数百人的微信群公开造谣链塔是骗子公司，并毫无根据的臆测链塔对项目的评级是收费评级。”

时间检验一切，但何曾想时间出手这么快？陈伟星你慢慢表演罢。

另外，本来起诉陈伟星诽谤，我走的是民事流程，现在看来，必须走刑事流程了。他靠臆想诽谤的，不仅仅是我个人，还有我投资的BIGONE交易所。

BigOne交易所客户预存的代币，严重已经怀疑被挪用或者盗窃，官方披露的冷热钱包只有小几千个eth，200多个比特币，这些币还不如一个大户钱多，一个交易所只有这么点币不可想象。

这再一次是造谣中伤。随后，BigOne的团队扔出了多个冷钱包地址，向用户展示了交易所的储币。陈伟星是不知道的，“100%保证金证明算法”，是我投资的币付宝创始人潘志彪发明的，后来云币也采纳，并且一直使用。同时，这个“100%保证金证明算法”一直以来也是被其它交易所所耻笑的，但，即便BigOne在最不济的时候，也一直坚持使用这个算法。然而，陈伟星的这次造谣中伤，明显包含着商业目的，并且已经造成了其它企业的商业损失。

在这里，希望我的读者清楚：

李笑来没啥人设。我是啥样就是啥样。人前人后都一个德行。公开场合不说脏话，恰恰是因为礼貌。

我从来都知道，我自己就是个傻逼。

明天的我就是会觉得今天的我非常傻逼。

还有一条更重要的：

感谢跟我有关的所有团队，在这期间踏踏实实做事。

这一条尤其重要。哪个团队做事会一路顺风呢？没有。团队都会遇到各种各样的问题——幸亏，在这段时间里大家专心做事，乃至于遇到的困难一一解决。现在回头看，在陈伟星动用各种可能方式造谣中伤之时，所有的团队都没有出事，安静地做事，这真是不幸中的万幸。若是在这样的时候，团队并没有专心做事，出了什么幺蛾子，那我可真是“跳进黄河都洗不清”。想想都后怕。

感谢所有专心做事的人——专心做事的人最帅了。