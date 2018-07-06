Facebook联合创始人：对富人征税50% 给穷人每月500

新浪美股讯 北京时间6日消息，据CNBC报道，Facebook联合创始人克里斯-休斯（Chris Hughes）认为，为消除收入不平等问题，政府应该向最低收入人群发放现金补助，这些钱应该来自对富人，甚至是像Facebook这样的大型科技公司征收更高的税。

今年34岁的休斯是Facebook联合创始人之一，2004年，他和马克-扎克伯格以及另外三位哈佛大学同窗共同创办了这家公司，并在最初的三年里担任该公司发言人，后来离开Facebook完成了哈佛学位，并曾以媒体策略师的身份在奥巴马2008年竞选团队工作。

在Facebook工作三年获得的初始股票使他现在的身价高达5亿美元，但休斯认为，他的这一“幸运突破”正是美国今天的问题所在。

他在Techcrunch的一次播客采访中表示：“这表明我们的经济存在根本的不公平。自大萧条以来，我国的收入不平等问题从未如此严重。尽管我们在新闻中看到失业率在3.9%，股市也创下历史新高，但实际情况是，近40年来，我们国家的中值收入并没有什么变化。与此同时，像我这样的故事制造了一种经济机会的错觉。”

与一直倡导“普遍基本收入”的扎克伯格不同，休斯认为这种制度在今天的美国是“不可行的”，因为向每个美国人发放现金是一项“负担不起”的提议。

休斯认为，解决问题的办法是调整美国的税法，让资金从像他这样的富人转向那些需要帮助的人，包括失业者和努力维持生计的美国工人。

他表示，我们能做的最迫切的事情是改变降低企业和1%富人税率的做法，相反，给年收入低于5万美元的美国在职人士每月500美元的税收抵免，以创造一个“收入下限”。

休斯表示，这一计划大约每年将花费2900亿美元。他提议政府通过向年收入超过25万美元的人士征收50%的所得税和资本利得税来筹集这项资金。根据最新的税收改革，年收入超过20万美元的个人目前的所得税率为35%。

休斯表示，通过每月给低收入工人500美元，就可以保证他们的年收入不会低于6000美元。“对于我们国家的很多劳动人民来说，这是一大笔钱。”

休斯还提议进一步改革美国税法，以产生足够的资金来保证美国工人的最低收入。例如，“你可以向数据征税，并分发支票给每个人。”也就是说，政府可以对Facebook这样的公司从客户那里收集的数据征税，这些数据通常被出售给第三方，如营销公司和广告商。

休斯表示：“我们都创造大量的数据，不仅是你的Facebook帖子，你的手机知道你的身体状况，你的Fitbit知道你的心率，你的日历知道你要去哪里。”

休斯表示，这些公司能赚取数十亿美元的利润，部分要归功于数据收集。“可以说，我们的集体数据正在推动这些利润，我们都应该分享一点好处。”

“你可以要求这些公司向主权财富基金缴纳一小笔税款，并将其作为数据红利分配。给每个公民支票，作为对他们所创造价值的认可。”