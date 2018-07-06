牛文文：创业进入深发展阶段 要关注全球技术变化

新浪科技讯 7月6日下午消息，在“2018中国独角兽峰会”上创业黑马董事长牛文文发表了《迎接产业创新的未来》的演讲。牛文文谈及创业者过往只关注消费者及资本，现在创业者更要关注全球的技术变化，尤其是关注产业上游龙头公司发生的变化。

除此，牛文文在演讲中仍表示“创业已经到了一个深度发展的阶段，创业者除了关注消费者和股东之外，也要关注自己所处的产业链、产业关系，用产业升级来引领和推动下一阶段的发展”。(芦美凝)

以下为牛文文演讲节选：

尊敬的各位嘉宾，我作为主办方欢迎大家，也祝贺今天要获奖的独角兽和准独角兽们。

过去五、六年是中国创新创业非常火爆的季节。我认为，现在中国进入了产业进化和产业创新的高度，创业者、投资人要提前看到这一天。如果我们能在创业升级和创新的道路上，重新定好标，那未来3-5年的发展就会更顺利一些。

过去中国的创业创新大体是以消费者和消费需求牵引，现在从供给的角度和产业视角非常重要。在过去全球经济史和商业史上，日本、德国都非常注重产业研究和产业政策。

“Industry”的词义不只是工业，更是产业。当我们重新认知一个大国、大内需国家的产业厚度时，会看到一个完全不一样的前景。因此我们讲，用创新的方式，全中国所有的生意都可以重做一遍。

现在来看，中国有非常大的需求市场，每一个细分产业都可以就地升级。只要我们换个思维就能激活一个产业。譬如在教育行业，以前大家认为新东方和好未来已经完全占领了市场，但当VIPKID把北美的小学老师、幼儿老师用互联网的方式链接到中国的时候，供给就被打开了、需求被激发了，这个产业拥有了新的未来。现在哪怕你开一个小卖店、烤串店，做法都可以完全不一样。

今天，我们如果以产业升级的角度来看待自己的公司，就会发现发展前景还很大。在过去很长时间里，一个创业公司很大程度上是被资本在加速。过去创业者常讲两句话：一句是我们希望改变人类生活方式，就是在需求端把握用户的需求；另一句是我们需要天使的帮助实现梦想，就是赶紧去寻找资本的支持，去融资。

用户端+资本端支持着双创、也支持了很多创业公司，但今天我们应该由资本加速升级为产业加速。所谓的产业加速是把每个项目所处的产业上下游和产业链条，在全世界做一个布局和展开。今天中美贸易纷争本身是一次产业重新分工，过去30年形成的一个产业布局要被重新调整。

一些在2010年、2012年创立的项目，现在开始大量去香港、美国IPO，更多的项目到了B轮、C轮。到了这个阶段，我们提出独角兽和产业加速，是希望大家能回身看一看我们所处的这一片内需的大地上的产业背景和产业链条。

我们经常说中国是一个门类齐全的工业体系，是一个统一的大市场。这一切都说明我们内部的产业关系需要重新树立。

今天我们的主题是用AI、人工智能来思考产业。前两天百度发布了他们无人车。在汽车行业这么大的一个市场，会因为人工智能发生很大的一个升级。教育领域、新零售等等都在和人工智能相结合。

产业就地升级，既可以来自于创新技术，也可以来自于所处的产业链。创业者要关注全球的技术变化，同时也要关注产业上游龙头公司发生的变化。过去我们可能只关注消费者、只关注资本，不太关注产业关系。

我们生在一个产业链中间，现在创业已经到了一个深度发展的阶段，创业者除了关注消费者和股东之外，要关注一下自己所处的产业链、产业关系，用产业升级来引领和推动下一阶段的发展。