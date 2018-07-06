易居启动上市路演：阿里巴巴成为四大基石投资者之一

澎湃新闻记者 李晓青

7月6日，易居中国企业控股确定四大基石投资者，并在香港启动投资者午餐会。

阿里巴巴集团、华侨城、恒基李家杰、新加坡城市发展集团（CDL）四家企业成为易居企业集团基石投资者。据澎湃新闻此前了解到的信息，易居中国将在7月下旬在港交所挂牌。

易居企业集团在4月26日向港交所递交了首版IPO招股书，据招股书显示，截至目前，易居中国董事长、总裁周忻拥有易居企业集团25.622%股份，为企业单一最大股东和控股股东，其余股份由26家百强房企和多家机构持有。其中，恒大、碧桂园和万科三家房企分别持股15%。

易居中国的业务板块涵盖房地产数据板块、中国房地产互联平台等传统业务，也包括金融服务平台、O2O平台、实惠平台这些当下热门的业务，还有很多创新公司。同时，易居自身不开设二手房经纪门店，也不直接开展自身的二手房经纪业务，采用轻资产运营模式搭建平台，采用“S2B2C”业务模式，向中小型房地产经纪企业提供线上线下服务。

根据此前易居中国的招股说明书显示，在易居中国的业务构成方面，占比最大的是一手房代理服务，近三年整体占到总业务84%以上。其次为房地产大数据及咨询服务，近三年占总营收的13.6%。占比最少的为二手房经纪平台服务，截至2017年占比1.7%。

财务数据显示，易居中国2017年销售总值约4330亿元，销售面积超过3700万平方米，营业收入从2015年的27亿元增至2017年的46亿元，年复合增长率为30.5%;净利润总额从2015年1.77亿元增至2017年的7.65亿元，年复合增长率高达107.9%；资本负债比率近三年分别为49.9%、26.7%和20.8%。

此前招股书披露的内容显示，易居企业集团上市所募集资金，主要用于大数据、一手房代理和二手房三大业务进一步发展。进一步扩张现有大数据系统所覆盖的行业部门及分布，进一步开放及升级房地产大数据系统，以扩张咨询服务范围，包括租赁办公楼、购置软硬件、招聘及购买第三方数据等。进入50多个三四线城市，进一步扩张一手房代理业务的覆盖面。在39个一二线城市新成立170多个二手房交易服务中心，扩张二手房经纪平台的服务范围。