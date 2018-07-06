新浪科技> 互联网 > 正文

易居启动上市路演：阿里巴巴成为四大基石投资者之一

易居启动上市路演：阿里巴巴成为四大基石投资者之一
2018年07月06日 11:30 澎湃新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　澎湃新闻记者 李晓青

　　7月6日，易居中国企业控股确定四大基石投资者，并在香港启动投资者午餐会。

　　阿里巴巴集团、华侨城、恒基李家杰、新加坡城市发展集团（CDL）四家企业成为易居企业集团基石投资者。据澎湃新闻此前了解到的信息，易居中国将在7月下旬在港交所挂牌。

　　易居企业集团在4月26日向港交所递交了首版IPO招股书，据招股书显示，截至目前，易居中国董事长、总裁周忻拥有易居企业集团25.622%股份，为企业单一最大股东和控股股东，其余股份由26家百强房企和多家机构持有。其中，恒大、碧桂园和万科三家房企分别持股15%。

　　易居中国的业务板块涵盖房地产数据板块、中国房地产互联平台等传统业务，也包括金融服务平台、O2O平台、实惠平台这些当下热门的业务，还有很多创新公司。同时，易居自身不开设二手房经纪门店，也不直接开展自身的二手房经纪业务，采用轻资产运营模式搭建平台，采用“S2B2C”业务模式，向中小型房地产经纪企业提供线上线下服务。

　　根据此前易居中国的招股说明书显示，在易居中国的业务构成方面，占比最大的是一手房代理服务，近三年整体占到总业务84%以上。其次为房地产大数据及咨询服务，近三年占总营收的13.6%。占比最少的为二手房经纪平台服务，截至2017年占比1.7%。

　　财务数据显示，易居中国2017年销售总值约4330亿元，销售面积超过3700万平方米，营业收入从2015年的27亿元增至2017年的46亿元，年复合增长率为30.5%;净利润总额从2015年1.77亿元增至2017年的7.65亿元，年复合增长率高达107.9%；资本负债比率近三年分别为49.9%、26.7%和20.8%。 

　　此前招股书披露的内容显示，易居企业集团上市所募集资金，主要用于大数据、一手房代理和二手房三大业务进一步发展。进一步扩张现有大数据系统所覆盖的行业部门及分布，进一步开放及升级房地产大数据系统，以扩张咨询服务范围，包括租赁办公楼、购置软硬件、招聘及购买第三方数据等。进入50多个三四线城市，进一步扩张一手房代理业务的覆盖面。在39个一二线城市新成立170多个二手房交易服务中心，扩张二手房经纪平台的服务范围。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有