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方刚：陈伟星打车链混淆出行核心矛盾

方刚：陈伟星打车链混淆出行核心矛盾
2018年07月06日 12:25 Bianews
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　　Bianews 7月6日消息，今日凌晨，链塔发声明称，因其《“打车链”VV Share白皮书评估报告》中称陈伟星的打车链项目违背经济学原理，可行性不明确。对此，陈伟星称链塔是骗子公司，且链塔对项目的评级是收费评级。

　　而链塔在声明中称，不接受陈伟星的恶意揣测和造谣，并表示，链塔所有评级报告将永远免费。过去、现在和将来都不会收费，也不会因为收费才做项目评级。

　　针对链塔打车链白皮书评估事件，链塔智库首席专家方刚认为，当下出行市场的核心矛盾是快速打车，而不是优化分配。打车就属于典型的实体经济活动大规模协作，天然适合中心化运作。而如果打车链要落地，token也存在合规问题。

　　以下是方刚关于出行市场的几点看法：

　　1、出行的趋势是自动驾驶，不是把司机作为劳动者放入经济体，用区块链来调节和优化分配。

　　2、如果VV不是瞄准未来的趋势，而是当下立即落地实施，那它混淆了出行市场的核心矛盾。当下运营方的核心矛盾不是优化分配，而是政策、牌照、安全、投入产出比等，消费者的主要矛盾是快速打到车，安全。

　　3、如果立即落地实施，token的合规都解决不了，你怎么落地。

　　4、实体经济活动的大规模协作，天然适合用中心化的平台经济来运作marketplace，因为这里面有很多合规性问题、安全和隐私问题、纠纷仲裁问题等等，都需要公司化的组织来背书、运营，进而保证服务品质和撮合效率。打车就属于典型的实体经济活动大规模协作。

　　5、区块链适合虚拟（数字）经济活动的大规模协作。比特币和以太坊就是很好的例子，在纯数字的平行世界、自洽、自运行。未来在金融、游戏、数字内容、电竞等领域应该能看到更多的例子。

　　6、不认识陈伟星，但从网上搜索陈伟星的很多言论来看，他应该有一定的强迫症（OCD）。他似乎比较执着于把某个概念据为已有，执着于把自认为美好的念头付诸社会实验。这种OCD本身不是坏事，很多推动社会进步的伟大创新都是OCD的结果。不过，这些美好的念头中，也有的可能违背经济规律、可能违背人性、或者过于哲学家乌托邦，以致于无法达成初心，真正为消费者创造价值。

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