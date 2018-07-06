币安CEO赵长鹏：2018年净利润有望达5-10亿美元

新浪科技讯 北京时间7月6日下午消息，彭博社报道，今年的加密货币崩盘让市场承受了数十亿美元的损失，但全球最大的虚拟货币交易所仍在大把赚钱。

根据其首席执行官赵长鹏的说法，币安（Binance）在2018年的净利润有望达到5亿至10亿美元。赵长鹏在一次采访中表示，币安上半年的营收为3亿美元左右。他说，一年多前成立的交易所目前的平均每日营业额约为15亿美元，平台上现有约1000万用户。

赵给出的数据表明，尽管数字资产遭遇重创（随着买家退出，比特币在今年的价值已经下跌52%），且在黑客攻击频繁和监管机构加大审查力度的背景下，不少加密货币交易所依旧欣欣向荣。

币安虽然与日本和香港的当局机构存在冲突，平台仍旧计划将很快允许乌干达、百慕大和马耳他等地的交易所消费者将他们的虚拟代币兑换成包括欧元在内的法定货币。

年初时，赵长鹏曾表示币安拥有2000万用户。他于2017年7月运营该交易所，成立11天之后即在ICO中获得1500万美元融资。随着加密货币狂潮于去年末达到顶峰，该交易所每天的交易额高达110亿美元。币安过去24小时内的交易额在Coinmarketcap.com上排名第一，交易价值达13亿美元。(小白)