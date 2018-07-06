盒马回应拒招京籍:为低级行为道歉 将进行内部整改

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微博 盒马道歉

新浪科技讯 7月6日下午消息，网友@暴躁的北京小娘们7月5日在微博上发出多张微信截图，内容包括盒马鲜生的招聘人员“田经理”称，“北京人我们一律不要”、“北京人有钱，我们用不起”，“公司规定”等。该内容随即引发网友议论。

昨日，盒马鲜生相关负责人回应表示，此为不实消息，盒马在北京有22%的京籍员工。此前投诉微博中提到的“田经理”是盒马鲜生第三方劳务合作公司之一力伟的兼职员工，该公司承接盒马部分外包服务工作。盒马称，已向力伟提出要求彻查，盒马保留向相关方追究法律责任的权利。

盒马7月5日回应

今日下午，盒马在微博发布的《为我们的低级行为道歉》 中表示，盒马在北京的部分用工需求，是通过造成本次事件的当事方力伟公司这样的第三方劳务合作伙伴来解决的；在与合作伙伴一起工作的过程中，导致合作伙伴的工作人员在招聘中私自声称“不招北京人”。盒马将暂停与力伟公司的一切合作，并立即内部整改。

以下为盒马《为我们的低级行为道歉》声明全文：

为我们的低级行为道歉

1、今天我们联系到了当事人，并真诚的希望当事人能接受我们的道歉：对不起，请您原谅。对于因为此事而受伤害的更多人的感情， 我们也在此再说一次：对不起。

2、如果您愿意给我们机会，请再给盒马一次面试的机会。我们保证这是一场公平公正的面 试；这次的行为低级而且愚蠢，但我们的致歉 必须实实在在，是否能得到大家的谅解，我们期待但不奢望。

3、我们不可能也确实从未把地域作为招聘员工的要求。但业务高速的发展，盒马存在管理指导不到位：盒马在北京的部分用工需求，是通过造成本次事件的当事方力伟公司这样的第三方劳务合作伙伴来解决的；在与合作伙伴一起 工作的过程中，导致合作伙伴的工作人员在招 聘过程中私自声称“不招北京人”。

4、 我们将暂停与力伟公司的一切合作，并立刻启动所有合作伙伴的全面梳理排查，规范合作方的行为。我们将立即内部整改，对盒马的招聘和劳务用工工作进行全面梳理检查。

再次向当事人，向所有被此事伤害的北京人， 向盒马所有的用户表示道歉！

2018.7.6