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“高德叫车”业务上线：滴滴、神州都能叫

“高德叫车”业务上线：滴滴、神州都能叫
2018年07月06日 12:23 TechWeb
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　　TechWeb报道，7月6日消息，最近，高德地图上线了“高德叫车”业务，不仅联合多个出行服务商一起为用户提供折扣，还直接为新老用户提供了现金优惠券。据悉，高德叫车是阿里巴巴旗下高德地图的一站式出行服务平台，目前已经接入了滴滴出行、首汽约车、神州专车、曹操专车等主流出行服务商，可为用户提供出租车、快车、新能源车、专车等多种不同价位的出行选择。

　　据透露，高德叫车近期已联合上述众多出行服务商一起为用户提供折扣，比如曹操专车7折起，首汽约车也在众多城市提供折扣，最高可减25元。除此之外，高德叫车新老用户还能领取现金券，在上述折扣的基础上继续优惠。一个用户最多可领到20多元，而且这些优惠券可以在高德叫车平台上通用，不限于滴滴、首汽约车、曹操专车、神州专车等某一打车平台。

　　除了优惠折扣，高德叫车的业务功能也不断迭代更新，它独特的定位也为出行用户带来全新的体验。据分析，高德叫车与其他网约车平台定位不同，它不直接掌控车辆或司机，而是走的类似天猫的平台模式，各网约车平台在高德上就像开通了一个个卖家店铺。

　　正因为这种平台定位，高德叫车可为用户提供更多的车辆和出行选择，甚至可以同时在滴滴和曹操专车等多个网约车平台上同时发单，从而帮助用户更快叫到车，带来更高效的出行体验。

高德叫车
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