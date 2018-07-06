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区块链难道仅仅只是“币圈大佬”割韭菜的工具？

区块链难道仅仅只是“币圈大佬”割韭菜的工具？
2018年07月06日 11:21 新浪科技综合
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　　来源：南都周刊　　

　　文 | 吴俊宇  编辑 | 林欣煮

　　“币圈大佬”李笑来又火了，这次不是因为教你财富自由、教你如何炒币，而是因为谈数字货币和区块链内幕的音频被曝光。

　　7月3日深夜，几个币圈微博号突然曝出李笑来在年初和人谈话的录音。在这段长达53分钟的对话中，李笑来除了脏话连篇，也“妙语频出”让人大开眼界，撕下了数字货币这个圈子最后一抹遮羞布。

　　钛媒体对这段录音作出的总结是——李笑来称，在这个世界想达到目标首先必须是网红；莱特币会涨是因为傻X太多；他曾帮某知名公链项目卖六个月“空气币”等等……这段近一个小时的录音，李笑来全程脏话连篇，不断自曝，“只有投机才能成功”。

　　大家听完录音才恍然大悟，原来教你财富自由的李老师，一直都是把你当成了傻X和韭菜。

　　去年年底开始的区块链和数字货币热潮，今天看来，不过只是一个泡沫。

　　美剧《硅谷》第五季开篇讲述了这样一个故事——男主理查德就和他的小伙伴们带领 Pied Piper（魔笛手公司）全力 all in 区块链，试图打造一个去中心化的 New Internet 。

　　这个剧情不乏荒诞之处，不过，却反映了当前区块链热的现状。

　　今年5月，马云在阿里巴巴集体婚礼上讲了一个真实故事—一个工程师把征婚网站上的简历改成了区块链工程师，立马收到300多封求爱信。

　　他以这个故事开局，最后谈到，区块链不是泡沫，比特币是。区块链是一个解决方案，解决数据和隐私安全的解决方案。面对区块链，人们首先应该思考不应该是赚钱，而是在数据时代，它能给社会、政府、企业、消费者带来怎么样的价值。

　　人们在谈论区块链的时候，总是会把这项技术和数字货币画为等号。事实上区块链和数字货币完全是两回事。前者是技术，后者是应用。

　　开放，共识。任何人都可以参与到区块链网络，每一台设备都能作为一个节点，每个节点都允许获得一份完整的数据库拷贝。

　　去中心，去信任。区块链由众多节点共同组成一个端到端的网络，不存在中心化的设备和管理机构。节点之间数据交换通过数字签名技术进行验证，无需互相信任，只要按照系统既定的规则进行，节点之间不能也无法欺骗其他节点。

　　交易透明，双方匿名。区块链的运行规则是公开透明的，所有的数据信息也是公开的，因此每一笔交易都对所有节点可见。由于节点与节点之间是去信任的，因此节点之间无需公开身份，每个参与的节点都是匿名的。

　　不可篡改，可追溯。单个甚至多个节点对数据库的修改无法影响其他节点的数据库，除非能控制整个网络中超过51%的节点同时修改，这几乎不可能发生。区块链中的每一笔交易都通过密码学方法与相邻两个区块串联，因此可以追溯到任何一笔交易的前世今生。

　　这些术语读起来很费劲，但是区块链有很多应用场景，比如在电商、游戏、金融领域，用案例就能看懂它究竟会起到什么作用。

　　在电商领域，区块链可以用于防伪和打假。根据《财经》杂志报道，天猫和京东应用区块链技术防伪溯源后，每件商品从生产到运输的所有环节数据便全部储存在区块链平台中，包括原产国、启运国、装货港、运输方式、进口口岸、保税仓检验检疫单号、海关申报单号等等，用户可查看商品的全部溯源信息，确保商品来源真实可靠。

　　游戏行业中区块链的使用主要围绕数字资产交易和管理方面。玩家所有购买的道具或东西，包括在游戏过程中所生成的附加资产，都可以通过智能合约存储在区块链上。这种技术如果运用在《足球经理》这类游戏中就很有意思了。玩家可以养出独具特色的球员，并和其他玩家在区块链上进行交易，球员数据永久存放在区块链上，可以保证不会被篡改或者丢失，甚至还可以衍生出游戏竞赛产业。比赛胜负判断的计算过程依赖智能合约实现，杜绝了作弊的可能，比赛的公平性有了更好的保证。

　　在金融领域，区块链则可以起到降低交易成本、实现信息交换、解决跨境支付等问题。2017年10月，据科技媒体36氪报道，摩根大通推出建立基于开源Quorom之上的IIN（Interbank Information Network）平台，实现摩根大通与其他银行的信息交换，解决跨境支付合规问题。摩根大通、加拿大皇家银行、澳大利亚ANZ银行、新西兰银行等已加入。

　　当然，应用场景还远远不只这些，区块链在保险、教育等领域，其实都有着无穷无尽的应用场景。尽管区块链一直处在舆论的风口浪尖，但作为一项技术，它本身是中立的，只要妥善使用，必然会有其价值。    

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