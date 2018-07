区块链难道仅仅只是“币圈大佬”割韭菜的工具？

来源:南都周刊

文 | 吴俊宇 编辑 | 林欣煮

“币圈大佬”李笑来又火了,这次不是因为教你财富自由、教你如何炒币,而是因为谈数字货币和区块链内幕的音频被曝光。

7月3日深夜,几个币圈微博号突然曝出李笑来在年初和人谈话的录音。在这段长达53分钟的对话中,李笑来除了脏话连篇,也“妙语频出”让人大开眼界,撕下了数字货币这个圈子最后一抹遮羞布。

钛媒体对这段录音作出的总结是——李笑来称,在这个世界想达到目标首先必须是网红;莱特币会涨是因为傻X太多;他曾帮某知名公链项目卖六个月“空气币”等等……这段近一个小时的录音,李笑来全程脏话连篇,不断自曝,“只有投机才能成功”。

大家听完录音才恍然大悟,原来教你财富自由的李老师,一直都是把你当成了傻X和韭菜。

去年年底开始的区块链和数字货币热潮,今天看来,不过只是一个泡沫。

美剧《硅谷》第五季开篇讲述了这样一个故事——男主理查德就和他的小伙伴们带领 Pied Piper(魔笛手公司)全力 all in 区块链,试图打造一个去中心化的 New Internet 。

这个剧情不乏荒诞之处,不过,却反映了当前区块链热的现状。

今年5月,马云在阿里巴巴集体婚礼上讲了一个真实故事—一个工程师把征婚网站上的简历改成了区块链工程师,立马收到300多封求爱信。

他以这个故事开局,最后谈到,区块链不是泡沫,比特币是。区块链是一个解决方案,解决数据和隐私安全的解决方案。面对区块链,人们首先应该思考不应该是赚钱,而是在数据时代,它能给社会、政府、企业、消费者带来怎么样的价值。

人们在谈论区块链的时候,总是会把这项技术和数字货币画为等号。事实上区块链和数字货币完全是两回事。前者是技术,后者是应用。

开放,共识。任何人都可以参与到区块链网络,每一台设备都能作为一个节点,每个节点都允许获得一份完整的数据库拷贝。

去中心,去信任。区块链由众多节点共同组成一个端到端的网络,不存在中心化的设备和管理机构。节点之间数据交换通过数字签名技术进行验证,无需互相信任,只要按照系统既定的规则进行,节点之间不能也无法欺骗其他节点。

交易透明,双方匿名。区块链的运行规则是公开透明的,所有的数据信息也是公开的,因此每一笔交易都对所有节点可见。由于节点与节点之间是去信任的,因此节点之间无需公开身份,每个参与的节点都是匿名的。

不可篡改,可追溯。单个甚至多个节点对数据库的修改无法影响其他节点的数据库,除非能控制整个网络中超过51%的节点同时修改,这几乎不可能发生。区块链中的每一笔交易都通过密码学方法与相邻两个区块串联,因此可以追溯到任何一笔交易的前世今生。

这些术语读起来很费劲,但是区块链有很多应用场景,比如在电商、游戏、金融领域,用案例就能看懂它究竟会起到什么作用。

在电商领域,区块链可以用于防伪和打假。根据《财经》杂志报道,天猫和京东应用区块链技术防伪溯源后,每件商品从生产到运输的所有环节数据便全部储存在区块链平台中,包括原产国、启运国、装货港、运输方式、进口口岸、保税仓检验检疫单号、海关申报单号等等,用户可查看商品的全部溯源信息,确保商品来源真实可靠。

游戏行业中区块链的使用主要围绕数字资产交易和管理方面。玩家所有购买的道具或东西,包括在游戏过程中所生成的附加资产,都可以通过智能合约存储在区块链上。这种技术如果运用在《足球经理》这类游戏中就很有意思了。玩家可以养出独具特色的球员,并和其他玩家在区块链上进行交易,球员数据永久存放在区块链上,可以保证不会被篡改或者丢失,甚至还可以衍生出游戏竞赛产业。比赛胜负判断的计算过程依赖智能合约实现,杜绝了作弊的可能,比赛的公平性有了更好的保证。

在金融领域,区块链则可以起到降低交易成本、实现信息交换、解决跨境支付等问题。2017年10月,据科技媒体36氪报道,摩根大通推出建立基于开源Quorom之上的IIN(Interbank Information Network)平台,实现摩根大通与其他银行的信息交换,解决跨境支付合规问题。摩根大通、加拿大皇家银行、澳大利亚ANZ银行、新西兰银行等已加入。

当然,应用场景还远远不只这些,区块链在保险、教育等领域,其实都有着无穷无尽的应用场景。尽管区块链一直处在舆论的风口浪尖,但作为一项技术,它本身是中立的,只要妥善使用,必然会有其价值。