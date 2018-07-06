新浪科技> 互联网 > 正文

版权改革引无数人反对 欧盟决定重新制定草案

版权改革引无数人反对 欧盟决定重新制定草案
2018年07月06日 11:26 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间7月6日上午消息，欧盟准备修改版权法，强迫谷歌Facebook及其它科技巨头与出版商、 广播员、艺术家分享营收，但是经过网络公司的游说之后，欧盟立法者态度改变，立场不再强硬。

　　对于科技公司来说这是一次胜利。欧盟委员会(European Commission)先是提出一份议案，希望线上平台向出版者、广播员、艺术家支付合理的营收分成，为线上侵权承担责任，在议案的助推下，欧盟考虑修改版权法。

　　然而，周四立法者发起投票，根据委员会的建议，投票做出决定，暂时不与欧盟成员国谈判协调，现在议会必须先修改提案，9月份再投票，通过之后才能与欧盟成员国谈判协商。

　　绿党带头反对欧盟委员会的强硬政策，来自该党派的立法者朱莉亚·丽达（Julia Reda）说，现在又要重新制定政策了。她认为：”计划现在又要接受审查并公开讨论，它的影响面如此之大，这是样做是应该的。斗争远未结束。9月份，我们要确保当议会对新版权法投票时，真正保护创作者的利益，还要保护互联网用户的权益。“

　　Facebook则说：”我们希望即将进行的讨论能够重点关注最初的使命，也就是说要保护版权，确保内容创作市场生机勃勃。“微软也对立法者的投票决定表示欢迎，它认为版权法应该专注创新和研究。(中天)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有