版权改革引无数人反对 欧盟决定重新制定草案

新浪科技讯 北京时间7月6日上午消息，欧盟准备修改版权法，强迫谷歌、Facebook及其它科技巨头与出版商、 广播员、艺术家分享营收，但是经过网络公司的游说之后，欧盟立法者态度改变，立场不再强硬。

对于科技公司来说这是一次胜利。欧盟委员会(European Commission)先是提出一份议案，希望线上平台向出版者、广播员、艺术家支付合理的营收分成，为线上侵权承担责任，在议案的助推下，欧盟考虑修改版权法。

然而，周四立法者发起投票，根据委员会的建议，投票做出决定，暂时不与欧盟成员国谈判协调，现在议会必须先修改提案，9月份再投票，通过之后才能与欧盟成员国谈判协商。

绿党带头反对欧盟委员会的强硬政策，来自该党派的立法者朱莉亚·丽达（Julia Reda）说，现在又要重新制定政策了。她认为：”计划现在又要接受审查并公开讨论，它的影响面如此之大，这是样做是应该的。斗争远未结束。9月份，我们要确保当议会对新版权法投票时，真正保护创作者的利益，还要保护互联网用户的权益。“

Facebook则说：”我们希望即将进行的讨论能够重点关注最初的使命，也就是说要保护版权，确保内容创作市场生机勃勃。“微软也对立法者的投票决定表示欢迎，它认为版权法应该专注创新和研究。(中天)