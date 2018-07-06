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小米IPO对应市值485亿美元 场外暗盘交易已“破发”

小米IPO对应市值485亿美元 场外暗盘交易已“破发”
2018年07月06日 10:28 中国证券报-中证网
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　　作者：杨洁

　　刚刚，小米集团在香港联交所公布了IPO发售价及认购结果：发售价定在发行价区间（17-22港元/股）的下限——17港元/股，对应市值也将处于预计区间的下限——3803.94亿港元（合约484.73亿美元）。

　　这一估值与2014年底小米第五轮融资时450亿美元的估值相距不远。而按17港元/股计算，小米预计募集款项净额为239.75亿港元。

　　香港和国际发售均属于轻微超额认购

　　认购情况方面，小米公告显示，在香港发售和在国际发售均属于轻微超额认购情况。

　　香港发售股份方面，合计获认购10.35亿股，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数1.09亿股的9.5倍。

　　
国际发售股份方面，分配给国际发售承配人的最终数目为23.98亿股，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约110%。

　　此外，小米表示，截至公告日期，尚未行使超额配股权。

　　基石投资者认购股份数额确定，合计认购2.52亿股发售股份，占全球发售完成后已发行发售股份约11.58%、已发行股本总额1.13%。基石投资份额自上市日期起有6个月禁售期。

　　国开装备产业投资基金认购3047.04万股，

　　天海投资有限公司认购1385.14万股，

　　中国移动国际控股有限公司认购4616.46万股，

　　CICFH Entertainment Opportunity SPC — CICFH Innovative Trend Fund I SP认购8823.52万股，

　　CMC Concord认购1294.10万股，

　　Grantwell Fund LP认购1454.40万股，

　　Qualcomm Asia Pacific Pte. Ltd.认购4617.16万股。

　　此外，小米现有股东Celia、Dragoneer Fund、Circle Creek Investments Limited、CCDD International Holdings Limited或其关联方也认购了一定国际发售股份。

　　不排除首日跌破招股价格的可能

　　虽然有李嘉诚、马云、马化腾等大佬的加持，但小米超额认购倍数不到10倍，与当初平安好医生超650倍、阅文集团超620倍的认购火爆相比十分冷淡。

　　据香港经济日报报道，有机构投资者在场外暗盘交易给出了15.4港元/股的价格，虽然未有成交，但也反映了一定市场预期。不过本周二，场外暗盘交易以16.15港元/股取得2.2亿元的成交，较小米发行价低5%。

　　多位分析师表示，受整体市场行情下跌影响，不排除小米首日挂牌跌破招股价格的可能。 

　　此前，自称身为“米粉”的国金证券分析师唐川也给出了小米减持评级，12个月目标价16港元。

　　小米将于7月9日在香港挂牌敲钟。此外，港交所7月5日公告显示，小米上市后投资者除了可以交易股票，还有其他多项产品选择，包括小米期货及期权、小米衍生权证、纳入认可卖空指定证券的名单等。

　　上市首日罕见同步推出期货及期权

　　在小米上市首日便推出小米期货及期权，这在港股市场并不常见！此前被称之为港股四大独角兽的阅文集团、众安在线、易鑫集团、平安好医生，在其上市首日均未推出期权期货。

　　南华金融集团高级策略师岑智勇表示，因为沽空涉及借货，若一开始便可沽空，投资者需提前或尽早买入相应股份，才能借给他人作沽空。这次安排，会令发行人在上市时积极买进股份。

　　小米创始人及董事长雷军在路演时曾一再强调，“小米是世界上独一无二的，既可以做硬件、又可以做新零售，还可以做互联网服务的‘新物种’。”市场将如何检验这只“新物种”？7月9日见分晓。

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