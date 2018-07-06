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摩根大通将网易股票评级上调为“增持”

摩根大通将网易股票评级上调为“增持”
2018年07月06日 10:25 新浪科技
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摩根大通将网易股票评级上调为“增持”
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　　新浪科技讯 北京时间7月6日上午消息，摩根大通分析师在周二发布的研报中将网易股票评级从“减持”（underweight）上调至“增持”（overweight）。

　　最近还有多家投行针对网易发表研报。BidaskClub在3月17日的报告中该股评级从“卖出”（sell）上调至“持有”（hold）。Zacks Investment Research则在3月8日的报告中也把网易股票评级从“卖出”上调至“持有”。ValueEngine在3月29日的报告中将该股评级从“持有”下调至“卖出”。

　　野村证券在3月29日的报告中将网易目标股价下调至399美元，给予该股“买入”评级。最后，Jefferies也在4月10日的研报中把目标价从335美元下调至310美元，给予“持有”评级。

　　共有3名分析师给予该股“卖出”评级，4名给予“持有”评级，10名给予“买入”评级，还有1名给予“强烈买入”评级。平均来看，该股评级为“买入”，目标价为327.21美元。

　　网易股价周二开盘为250.65美元。一年最低价为222.32美元，最高价为377.64美元。该公司的市值达到331.8亿美元，市盈率为20.20倍，PEG为2.11。

　　网易最近一次发布财报是在5月16日。该公司当时公布的季度每股收益为0.91美元，未达分析师1.99美元的平均预期。该公司当季营收为22.6亿美元，分析师平均预期为22.7亿美元。(鼎宏)

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